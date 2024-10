O suspeito estava com três granadas, uma arma de fogo 9 mm, munições e drogas

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com drogas, armas de fogo e granadas na noite desta quarta-feira (30/10). O suspeito foi encontrado em uma operação de combate ao tráfico de drogas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Caratinga, no Vale do Rio Doce.





De acordo com os militares, a operação começou depois deles receberem inúmeras denúncias via 181 sobre tráfico de drogas na casa onde o suspeito foi encontrado. Ao chegar à residência indicada, a equipe observou uma movimentação suspeita de pessoas entrando e saindo. Foi nesse momento que os militares avistaram o adolescente de 17 anos.





O jovem tentou fugir pela janela assim que percebeu a presença policial. De acordo com os militares, o suspeito estava com um objeto escuro nas mãos. O adolescente conseguiu pular por alguns quintais da vizinhança até ser detido pelos policiais.





Durante as buscas na casa, foram encontradas grandes quantidades de substância semelhante a maconha, distribuída em barras e embalagens menores, prontas para venda, identificadas com etiquetas “CPX do Escadão” e o preço de R$ 10 por unidade.





Também foram encontradas substâncias semelhantes a crack, três granadas, e 30 munições calibre 9mm. O adolescente admitiu aos policiais estar na residência e revelou ter fugido por medo de ser apreendido.





Ao continuar as buscas, os militares encontraram uma bolsa com roupas, um celular do menor e uma bolsa de cor preta contendo mais drogas, além de sete impressões de cartelas para identificação das substâncias.





A pistola calibre 9mm com treze munições foi encontrada debaixo de um pé de limão no quintal. Depois de apreendido, o adolescente foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi realizado o registro da ocorrência. O menor estava acompanhado por uma conselheira tutelar, que ficou responsável por ele.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.