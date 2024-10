Oito de 37 banheiros químicos furtados na Região da Pampulha, em BH, foram recuperados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A operação, realizada na noite dessa terça-feira (29/10), ocorreu em Contagem e Ribeirão das Neves, na Grande BH. Os sanitários ficavam na orla da Lagoa da Pampulha e perto do zoológico, pontos turísticos da capital mineira.





A corporação informou que os 37 banheiros químicos foram alvos de furtos por estar em locais sem câmeras de seguranças. As datas em que os crimes aconteceram não foram informadas.

Os sanitários eram da Tendas Aluban, que estimou o prejuízo pelo crime em R$ 100 mil. De acordo com a empresa, os banheiros estavam alocados para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) quando os furtos aconteceram.

De acordo com a Polícia Civil, possíveis receptadores já foram identificados. As investigações para localizar os demais sanitários furtados e os autores do crime continuam. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e furto.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata