O carro da suspeita destruiu o muro do quintal e a parede de um quarto de casa, localizada em Frutal, no Triângulo Mineiro

Uma motorista embriagada e inabilitada foi presa no início da noite dessa terça-feira (29/10) pela Polícia Militar (PM) de Frutal, no Triângulo Mineiro, após invadir uma residência do Bairro Waldemar Marchi II. Ela dirigia um carro VW Gol G2 branco, derrubou o muro do quintal e a parede de um quarto da casa e causou ferimentos em outra mulher.





No momento do acidente, a vítima estava sentada em uma cadeira e jantava em uma mesa e foi lançada ao chão. Em seguida, o carro bateu e derrubou a parede do quarto do casal, onde o marido da vítima assistia a um filme. "Tomei um grande susto e pulei da cama", contou o proprietário da residência e armador de ferragens, Luciano Pereira da Silva.





A gente construiu nossa casa com muito suor e empenho. Ver tudo isso sendo destruído em poucos segundos pela falta de responsabilidade de uma pessoa alcoolizada é muito difícil”, lamentou.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) encaminhou a mulher para o Hospital Municipal Frei Gabriel, com suspeita de fratura em uma das pernas.





Segundo relato da suspeita de crime de trânsito ao registro da PM, inicialmente, ela estava conduzindo seu carro pela Rua Joaquim Barba, sentido Povoado de Vila Barroso, quando, em uma curva próxima ao entroncamento com a Rua Wilson Pacheco da Silva, havia dois idosos. Então, ela disse que, para evitar um atropelamento, perdeu o controle do veículo e bateu no muro da casa.





Ela também falou aos militares que é inabilitada e confessou que ingeriu bebida alcoólica cerca de duas horas antes do acidente. Em seguida, a mulher concordou em realizar o teste do etilômetro, que indicou 0,52 mg/L.





Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), se o teste do bafômetro for de 0,05 ml/l a 0,33 mg/l, o resultado ao condutor é uma infração gravíssima, suspensão da CNH, multa de R$ 2.934,70 e retenção do veículo. Já se o resultado for igual ou acima a 0,34 mg/l, o condutor responderá por crime de trânsito, infração gravíssima, suspensão da CNH, multa de R$ 2.934,70 e terá o veículo retido.



A Defesa Civil de Frutal informou que o acidente abalou a estrutura da casa e orientou os moradores a deixarem o local.