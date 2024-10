O belo-horizontino Rhiuler Lopes, de 30 anos, está arrecadando dinheiro por meio de uma vaquinha on-line a fim de realizar um tratamento na Tailândia para recuperar sua visão. O técnico de mineração contraiu uma meningite bacteriana no ano passado e agora luta contra as sequelas a tempo de conhecer (e enxergar) seu filho, Oliver, que deve nascer no próximo mês. O mineiro tenta arrecadar R$ 203.802,00 para arcar com os custos da clínica asiática.





“Estamos divulgando (uma vaquinha) na esperança de chegar em alguém com um bom coração para ajudar, porque o valor é bem fora da nossa realidade. Dá mais de R$ 200 mil, então a gente está tentando por todo lado”, conta o residente do Bairro Petrópolis, na Região do Barreiro, em BH.





Segundo Rhiuler, o diagnóstico veio depois de passar mal e entrar em estado convulsivo quando trabalhava em Salto de Pirapora (SP), em 2023. Durante um mês, ele sentiu fortes dores de cabeça que não se resolveram com remédios. Médicos recomendaram dipirona e amoxicilina, sem sucesso.





Um dia, em junho do ano passado, ele voltou para casa onde morava na cidade paulista, dormiu e não acordou no dia seguinte. Os colegas de trabalho sentiram falta do técnico e decidiram ir até sua residência para verificar a ausência. Quando chegaram ao local, encontraram o mineiro desacordado, em estado convulsivo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e ficou entubado por seis dias.





Quando acordou, já em outro hospital, a esposa, com quem havia firmado o casamento há pouco tempo, e os pais já estavam no local. O diagnóstico da doença veio logo em seguida, mas o homem já tinha sido vítima de sequelas como a perda total da visão, perda parcial da audição do ouvido esquerdo, delírio e perda de memória, além de ter a fala e a locomoção comprometidas.





Atualmente, ele lida apenas com a perda da visão e da audição em um dos ouvidos, porém sofre com outros problemas desencadeados pela doença. Rhiuler desenvolveu um problema de coluna e ganhou peso, além de encontrar dificuldades na adaptação por não enxergar. Ele também ficou afastado do trabalho pelo INSS por 12 meses, até agosto deste ano. No entanto, o benefício é menor do que o salário que recebia antes, causando dificuldades financeiras.





O belo-horizontino busca reverter a situação por meio de um tratamento com célula-tronco. De acordo com médicos, a condição de Rhiuler era irreversível. Ele, então, cogitou desistir das tentativas até que soube, por meio de outra pessoa com o mesmo diagnóstico, sobre um procedimento no país asiático.





Uma mulher, residente de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, fez uma vaquinha para realizar o tratamento na Tailândia e inspirou o técnico a fazer o mesmo. Ela conseguiu arrecadar fundos e vai realizar a intervenção médica neste fim de semana.





No caso de Rhiuler, que não arrecadou nem 10% do valor da vaquinha, o laboratório Beike Biotchnology, do Better Being Hospital, solicitou todos os exames já realizados para verificar a viabilidade da reversão e o orçamento. Desde então, familiares e amigos do mineiro começaram as estratégias de arrecadação de dinheiro, com pessoas vendendo rifas, cursos e marmitas, além da vaquinha.





Mesmo tendo arrecadado menos de 10% do valor total da vaquinha, o homem se vê esperançoso para conhecer o filho e voltar a levar a vida que tinha anteriormente.





Mesmo com o apoio de pessoas próximas, a vaquinha de Rhiuler alcançou apenas R$ 13 mil até a manhã desta quarta-feira (30/10). Interessados podem contribuir pela chave pix da campanha, que é: vakinadorhiuler@gmail.com

