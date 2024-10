A circulação e oferta de produtos falsificados é uma preocupação da Polícia Civil de Minas Gerais, que interceptou um caminhão baú com um carregamento de calçados irregulares. A apreensão ocorreu próximo a Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, e a carga tinha como destino São Paulo.





As investigações tiveram início a partir de uma denúncia que informava que os calçados falsificados sairiam da cidade mineira de Nova Serrana.





Segundo os investigadores do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof), no início deste mês também chegaram informações de que um carregamento com produtos falsificados estaria sendo levado para Belo Horizonte.





Os policiais conseguiram identificar o veículo que passou a ser monitorado. Durante a ação policial, na cidade de Divinópolis, a equipe da unidade especializada constatou o transporte de produtos de diversas marcas sem nota fiscal.





O motorista do veículo, de 45 anos, foi conduzido ao Deccof, onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime previsto no artigo 191 da Lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.





O material apreendido passará por exames periciais e, posteriormente, será solicitada autorização judicial para destruição. Além disso, foram colhidas diversas informações para subsidiar a continuidade das investigações a fim de identificar os responsáveis pela fabricação e comercialização dos produtos.