Pelo segundo dia consecutivo, o Procon de Uberlândia fechou uma envasadora irregular de bebida alcóolica na cidade do Triângulo Mineiro. Nessa quarta-feira (16/10), foram apreendidos mais de 40 mil litros de cachaça, o que é quase o triplo da primeira fiscalização.

Desta vez, a operação aconteceu no Bairro Custódio Pereira, onde a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor encontrou uma empresa ilegal que funcionava nos fundos de uma casa. Havia indícios de falsificação de marcas.

Outra irregularidade segundo o Procon, estava no armazenamento, uma vez que nos tanques em que a bebida estava reservada havia adesivos de uso anterior como depósito de fertilizantes. Além disso, toda a forma de estocagem foi considerada imprópria.

Uma pessoa que estava no local foi detida. Não havia qualquer registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A bebida foi descartada.

Segundo o superintendente do Procon, Egmar Ferraz, é por meio de fiscalização em comércios que esse tipo de ação passa a ser feita. "A partir do momento em que encontramos bebidas falsas no comércio procuramos a origem e acabamos encontrando os fornecedores irregulares", disse.

Outra empresa do tipo foi interditada na terça-feira (15/10), também em Uberlândia. Além de problemas administrativos, faltava higiene mínima para o trabalho. Cerca de 15 mil litros de destilado foram apreendidos e descartados.

Em ambos os casos, a operação contou com o Procon, Policia Militar e Polícia Civil.