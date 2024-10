Um homem de 27 anos, acusado de matar Valdir Prates Braga, de 62 anos, com uma ‘voadora’ não compareceu ao julgamento, em júri popular, no fórum da cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. A audiência estava marcada as 8h dessa quarta-feira (16/10).





De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas (Sejusp-MG), a diretoria regional da Polícia Penal na 10ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) instaurou um procedimento administrativo para apurar os motivos e responsabilidades pelo não comparecimento do preso ao Tribunal de Júri.

"O custodiado foi admitido inicialmente na Penitenciária de Patrocínio e, na última segunda-feira (14/10), foi transferido para a Penitenciária de Carmo do Paranaíba, de onde deveria ser escoltado para a audiência", complementou a Sejusp, em nota.





Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem agrediu a vítima, que morreu pouco tempo depois da agressão em ambulância a caminho de hospital. O crime aconteceu em 10 de novembro do ano passado, em uma rua de Patrocínio.





O acusado acertou a voadora que provocou a morte do idoso porque teria ficado com ciúmes após a vítima oferecer uma banana para sua ex-namorada.





Denúncia do MPMG

Segundo informações do documento da denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime está enquadrado na prática do delito de homicídio qualificado majorado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.





"Segundo o apurado, no dia e horário acima mencionados, o denunciado estava em frente à residência de sua ex-namorada, situada no bairro Enéas Ferreira de Aguiar, em Patrocínio, tentando reatar o relacionamento. Nesse contexto, a vítima, Valdir Prates Braga, que morava em uma casa vizinha, saiu para a via pública com algumas bananas. Ato contínuo, como já era costume do ofendido, Valdir ofereceu a fruta para a moça, a qual aceitou o alimento", diz trecho do documento.





Em seguida, ainda segundo o MPMG, a vítima continuou seu trajeto, seguindo em direção à esquina. "Contudo, o autor, enfurecido de ciúmes, sem pronunciar uma palavra sequer, correu em direção ao idoso e aplicou-lhe uma "voadora", acertando as costas do ofendido. A vítima, que não possuiu chance de defesa, caiu violentamente, chocando sua parte frontal da cabeça contra a calçada", destacou a denúncia.





O documento do MP continua que, logo após concluir o crime, o denunciado ainda ficou por alguns momentos rodeando o local. "Ele proferiu ofensas contra a vítima e ameaçava testemunhas, tendo dito para sua ex-namorada que iria lhe dar um tiro na cara. A dinâmica criminosa foi registrada por câmeras de segurança", diz outro trecho do documento.