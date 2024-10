Quatro pessoas foram presas no bairro Jardim Nova América, em Divinópolis, Região Centro Oeste do estado, nesta quarta-feira (17/10) por suspeita de agiotagem. Junto com os suspeitos, foi encontrado um cartão que mostrava plano de parcelamento diário com parcelas que variam de R$ 18 a R$ 120.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um homem de 24 anos e sua mãe, de 51, contraíram um empréstimo de R$ 12 mil com um agiota. Dias depois, três integrantes da quadrilha foram até a residência para cobrar o valor da dívida mais R$ 1 mil de juros.

Agiotas cobravam parcelas diárias para pagamento das dívidas Divulgação/PMMG





O filho estava sozinho em casa e recebeu os agiotas, que recolheram objetos – uma máquina de moer, um ventilador e uma máquina de cortar – como pagamento da dívida. Aproveitando uma distração dos criminosos, ele entrou em contato com a mãe e pediu que ela chamasse a polícia. Os suspeitos perceberam a comunicação e passaram a ameaçar o jovem para que não fizesse a denúncia.





Os militares chegaram ao local e prenderam dois suspeitos. O terceiro integrante da quadrilha conseguiu fugir em uma Fiat Fiorino.





A PMMG se deslocava para a delegacia com os dois presos na viatura, acompanhada pelas vítimas que seguiam em seu próprio carro, quando os policiais perceberam que outros integrantes da quadrilha emparelharam um veículo junto ao automóvel da vítima e proferiram novas ameaças. Os militares fizeram a abordagem e prenderam outros dois suspeitos.





Ao todo, foram presos três homens, de 21, 26 e 29 anos, e uma mulher, de 33 anos, pelos crimes de extorsão e formação de quadrilha. Eles já tinham passagem pela polícia por extorsão, agressão e ameaça.





No carro dos criminosos foram encontrados diversos cartões da empresa de agiotagem, R$ 850 em dinheiro, um bilhete de papel com as parcelas diárias correspondente aos valores devidos e um bastão de madeira.





