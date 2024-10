Rixa antiga. Dívida com traficantes. Vingança. Essas as possibilidades com as quais trabalha a Polícia Civil de Betim como motivo para o homicídio de um homem, de 48 anos, identificado como sendo Antônio Carlos, conhecido por Chapeuzinho. Ele foi assassinado a tiros no final da noite de quarta-feira (16/10), no Bairro Jardim Santa Cruz, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





“Chapeuzinho” cumpria pena na Penitenciária Agrícola de Neves, e estava de saída temporária, conhecida por “saidinha”, desde o último dia 10 e deveria retornar nesta quinta-feira (17/10) ao presídio.





Segundo Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, Chapeuzinho estava na calçada, em frente a uma casa, com um pedreiro, que era seu conhecido. Eles conversavam. Como o pedreiro tinha de levantar cedo para trabalhar, se despediu de “Chapeuzinho”, deixando-o na porta de sua casa.





Alguns minutos depois, já deitado, o pedreiro escutou tiros na porta de sua casa e resolveu verificar. Ao abrir a porta, encontrou o corpo de “Chapeuzinho”, caído, inerte.





Ele chamou a PM, que acionou o Samu. A equipe médica, então, atestou a morte. A PM procurou por parentes da vítima, que não souberam dizer qualquer hipótese para o crime.







Os tiros foram dados na cabeça, o que é uma marca do tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A polícia ainda não tem pistas de suspeitos.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia