As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos autores do assassinato de um homem, conhecido por “Cobrinha”, de 52 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (14/10). O corpo, com vários sinais de pauladas na cabeça, foi encontrado, no Bairro Novo Progresso, zona oeste de Belo Horizonte.

Não houve testemunhas. A PM tinha sido chamada, por vizinhos, às 21h16, para atender a uma agressão em frente ao número 223 da Rua Monsenhor João Martins, mas quando chegaram ao local, a vítima estava morta.





Um levantamento feito pela PM apontou que “Cobrinha” era usuário de drogas e que tinha passagens pela polícia por crimes de furto na região.

Os militares descobriram, também, que “Cobrinha” tinha sido agredido, no mesmo local onde foi encontrado morto, há cerca de uma semana. Supõe-se que os matadores sejam os mesmos que agrediram “Cobrinha” naquela ocasião.