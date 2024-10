Na noite de domingo (13/10), um ponto de ônibus na Avenida Jorge Sachs Reik, no Bairro Bandeirantes, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi marcado por uma cena trágica. Uma mulher idosa segurava em seu colo o corpo do filho, de 35 anos, que havia sido atingido por disparos.

Vizinhos se aproximaram, tentando ampará-la e convencê-la a soltar o corpo, mas ela se recusou. Em solidariedade, eles cobriram o corpo com um lençol, demonstrando respeito pela situação.





Era ainda de tarde quando um homem se encontrou com o tio na praça local, onde começaram a conversar e a tomar cerveja. Com a chegada da noite, o sobrinho decidiu buscar a motocicleta, que estava estacionada do outro lado da rua.

Ao se dirigir ao veículo e subir na motocicleta, um HB20 surgiu de repente e disparos foram efetuados. O homem caiu na rua.

Segundo testemunhas, o veículo já estava estacionado no local há algum tempo antes dos disparos, e três homens estavam dentro do HB20. Imagens de câmeras de segurança foram coletadas, e a investigação está sob responsabilidade da Delegacia de São Joaquim de Bicas.