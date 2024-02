O assassinato de um homem, de 33 anos, ocorrido em 14 de dezembro do ano passado, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, foi esclarecido pela Polícia Civil com a prisão de um suspeito, de 30 anos de idade, e apreensão de um adolescente, de 14 anos.

Segundo os investigadores, a mãe do adolescente tinha dívida de drogas com a vítima. Em uma ocasião, chegou a arremessar pedras contra a mulher, o que fez com que o menor se revoltasse com a vítima, motivando uma rixa entre os dois.

A partir daí, o adolescente planejou o assassinato do desafeto. Para isso, contou com a ajuda do homem de 30 anos, que, em troca de drogas, emprestou um revólver e o levou até a casa da vítima.

O menor de idade ficou de tocaia e, no momento, em que o homem saiu do portão, foi atingido pelos disparos que o levaram à morte.

O suspeito de 30 anos foi indiciado por homicídio qualificado por paga ou promessa de recompensa, motivo fútil mediante recurso que dificultou defesa da vítima e praticado com arma de fogo de uso proibido.

Ele está preso no sistema penal. O menor de idade foi encaminhado para internação no sistema socioeducativo.