Ex-prefeito é esfaqueado em praça pública no interior de Minas

Ex-prefeito de São João Batista do Glória, Ivanir 'Pimenta', foi socorrido de ambulância e está na SC de Passos (foto: Redes Sociais/Reprodução) O ex-prefeito de São João Batista do Glória, no interior de Minas Gerais, Ivanir Rodrigues Ferreira, conhecido como Ivanir “Pimenta”, 78 anos, foi esfaqueado em praça pública nessa quarta-feira (8/3). Ele ficou em estado grave ao ser atacado na Praça do Cruzeiro, no Centro da cidade. Ivanir foi prefeito de São João Batista do Glória por duas gestões – 1993 a 1996 e de 2010 a 2014.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar (PMMG) foi acionada assim que recebeu informações sobre um idoso que havia sido esfaqueado por um homem conhecido como “Garrucha”.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou a vítima ferida e imediatamente chamou socorro médico. O suposto autor estava próximo, em um ponto de ônibus, ainda com a faca usada no crime em mãos. Ele foi imobilizado e desarmado após receber um disparo com arma de choque da PM.

O idoso foi socorrido pela ambulância local, recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Dona Chiquita e transferido em estado grave para Santa Casa de Misericórdia de Passos, com ferimentos no abdômen e no pescoço.

O suspeito, segundo a PM, tem passagens por lesão corporal, ameaça, desobediência e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Passos e depois encaminhado para delegacia. O suspeito foi preso em flagrante e na Delegacia de Polícia de Passos foi lavrado o Auto de Prisão. Em seguida, o agressor foi encaminhado ao Presídio do Aclimação, em Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe e apreendeu a arma usada no crime. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. O delegado responsável é Ismael Jerônimo Soares, titular da Delegacia de Homicídios.

A versão do suspeito é que ele possui uma "animosidade antiga" com o idoso, e por razões ainda a serem apuradas, resolveu que naquele dia iria matá-lo. Então, roubou uma faca em um supermercado e aguardou de tocaia a saída da vítima de um estabelecimento comercial nas imediações.

Ao se aproximar de seu veículo, a vítima foi confrontada pelo suspeito, que teria dito que não mais seria importunado por ele, e então desferiu a primeira facada na região do tórax, fazendo com que a vítima caísse ao solo. Depois, desferiu mais três facadas na região abdominal e no pescoço. “A investigação vai prosseguir para apuração de todas as circunstâncias do evento”, disse o delegado que preside as investigações.

Até a noite dessa quinta-feira (9/3), o ex-prefeito continuava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da SC de Passos. Seu estado de saúde não foi divulgado.