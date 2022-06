Jovem é esfaqueado e morto em BH após briga por namoro proibido

Segundo a PM, o motivo do crime foi o namoro entre a vítima e a irmã do suspeito (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um jovem de 19 anos foi morto a facada depois de brigar com a sogra que não aprovava o relacionamento com a filha. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (08/06) no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte.

O cunhado da vítima, de 17 anos, foi apreendido como principal suspeito do crime. Segundo a Polícia Militar, a sogra da vítima proibiu o namoro com a filha e a garota ameaçou matar a própria mãe.

Na noite de ontem, o rapaz foi até a casa da namorada e a sogra não deixou que ele entrasse.

O boletim de ocorrência relata que a mãe chegou a ser agredida e o filho da mulher pegou uma faca e golpeou o tórax da vítima.

O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu durante o atendimento.

A faca utilizada no crime foi apreendida, assim como o suspeito, que foi levado para a Delegacia de Menores.