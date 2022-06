Consulta popular aprova realização da Festa do Rosário no Sul de Minas

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu

Edições de 2020 e 2021 não aconteceram devido à pandemia da COVID-19 (foto: Divulgação)

A tradicional Festa do Rosário de Silvianópolis, no Sul de Minas, será realizada em 2022. A confirmação saiu na noite desta terça-feira (7/6) após uma consulta popular para saber dos moradores quem era contra ou a favor dos festejos, considerando a preocupação com o aumento dos casos de COVID-19 na região.

LEIA MAIS 19:14 - 06/06/2022 Aumento de casos de COVID faz população votar sobre Festa do Rosário A votação ocorreu durante todo o dia, das 8h às 20h, no Clube Literário da cidade. Com o encerramento da votação, o prefeito e outras pessoas da comunidade deram início à contagem dos votos.

Ao todo, 481 pessoas registraram o voto. A ampla maioria, 80% dos que compareceram, optaram pela realização da Festa de Nossa Senhora do Rosário, em sua 242ª edição; entretanto, a data ainda será informada. Nos anos de 2020 e 2021 os festejos não ocorreram em razão da pandemia da COVID-19.



Na apuração dos votos, foram 380 a favor da festa, 91 contra, oito votos nulos e dois votos brancos. Após a proclamação do resultado, lido pelo prefeito Homero Brasil, houve comemoração das pessoas que queriam a realização da festa.

Entenda o caso



A consulta popular foi proposta após uma reunião encerrar sem acordo na última sexta-feira (3/6) na cidade. Autoridades, Comitês Amplo e a Secretaria de Saúde se reuniram no Salão da Providência para uma audiência pública, que também foi aberta para população.

Todos conversaram sobre a realização ou não da festa. Foi citado, pela Secretaria de Saúde, o aumento de casos da COVID-19 em maio, quando Silvianópolis registrou 73 novos casos, e 143 pessoas que continuavam em observação domiciliar até o dia 3 de junho.

A secretária de Saúde, Aguivanilze Teixeira, e a enfermeira Meire Isabel Faria se manifestaram contra a realização da festa e afirmaram que em caso do crescimento de casos da COVID-19, pode vir a faltar medicamentos na cidade, além de profissionais, que também poderão se infectar com a doença. Além disso, elas citaram o risco de hospitais de Pouso Alegre não terem capacidade para atendimento de toda demanda da região.

Já o presidente da Associação Nossa Senhora do Rosário, Sr. Antônio Carlos Corrêa, e a festeira Jéssica Viana, se mostraram favoráveis à realização da festa. E depois, os votos continuaram divididos.

De 5 vereadores presentes na reunião, 3 foram à favor da festa e 2 contra. Entre os membros do comitê, onde 11 estavam presentes, 2 votaram a favor, 6 contra e 3 se abstiveram. Depois, a votação foi aberta ao restante do público que participava, sendo que 3 se manifestaram à favor e 2 contra.

Em seguida, com os membros da reunião todos divididos, foi sugerida a consulta pública, acatada pelo prefeito Homero Brasil Filho e o vice-prefeito Lúcio Tadeu Peixoto. De acordo com o prefeito, foram levados em consideração os seguintes pontos para que essa consulta seja realizada:

- que a festa do Rosário é um patrimônio de todo o município;

- que a fé, a devoção e a religiosidade são bens que devem ser respeitados;

- que a realização ou não da citada festa divide opiniões de cidadãos, de vereadores, de famílias, de casais, de filhos, de jovens e idosos, setores privados e públicos;

- que a consulta popular é a forma mais democrática e visando à mediação dos interesses de todos.