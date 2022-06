Homem quebra recepção de clínica após esposa reclamar de dores no dente

Marido disse que o profissional havia implantado um chip no dente da sua esposa e que, devido a isso, a companheira estava sofrendo muito (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um homem quebrou a recepção de uma clínica odontológica no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (8/6), após a esposa reclamar de dores na boca.

O desconforto teria iniciado depois de um procedimento realizado no local.

O casal chegou à clínica às 12h50, acompanhado de três crianças, e, ao descobrir que o dentista não estava, começou a quebrar o balcão de vidro, televisão, computador e outros objetos.

Segundo informações passadas pela policia, o cônjuge da mulher falava que o profissional tinha implantado um chip no dente da sua esposa e que, desde esse momento, a companheira estava sofrendo muito com dores na região.



Após mais uma reclamação da esposa, o homem agrediu uma funcionária com um soco e passou a quebrar e arrebentar objetos que estavam no ambiente.

A esposa disse para os funcionários que o marido estava armado com uma faca.

De acordo com a polícia, o homem chegou a mostrar uma foto dele portando uma arma de fogo.



O casal fugiu antes da chegada da policia, mas, segundo o registro, a mulher teria dito que eles iriam voltar e que aquilo não ficaria assim.