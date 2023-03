Advogado é esfaqueado no peito ao defender filho de 9 anos durante roubo

Os suspeitos, que estão foragidos, foram identificados por câmeras de segurança; um deles teria saído há pouco tempo de presídio (foto: WhatsApp/Divulgação) Um homem, de 43 anos, que é advogado, e seu filho de nove anos foram surpreendidos por três marginais no momento em que dormiam na casa deles, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada desse domingo (5/3). A residência está situada no bairro Vila Olímpica.

Os suspeitos foram identificados por câmeras de segurança, mas estão foragidos.

Uma mulher, mãe de um dos suspeitos, foi presa com objetos que foram roubados do advogado e seu filho.

Segundo informações divulgadas pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), o homem esfaqueado passou por exames e está estável. “Ele segue internado em observação e sem previsão de alta”, complementa.

Horas na casa e bebidas alcoólicas

De acordo com relato do advogado ao registro da Polícia Militar (PM), no momento que acordou com a invasão, os suspeitos já estavam ao lado do quarto dele.

Instantes depois, o filho foi pego como refém e o homem, com medo do menino ser agredido, reagiu e, logo em seguida, levou a facada no peito. Depois disso, o homem contou que foi vítima de outras agressões físicas e então trancado em um quarto, enquanto o filho teria ficado amarrado em outro cômodo da casa.

O advogado relatou à PM que um dos suspeitos que ficou no quarto vigiando ele disse que saiu da prisão há pouco tempo.

Ainda conforme o registro policial, durante algumas horas o trio permaneceu na casa ingerindo bebidas alcóolicas, sendo que depois roubou o carro da vítima, entre outros objetos que foram levados dentro do veículo.

Também consta que imagens de câmeras de segurança flagraram que um quarto homem também estaria envolvido no crime, já que ele foi gravado do lado de fora da casa, supostamente, vigiando a movimentação nas imediações.

Mãe de um dos suspeitos é presa

A PM de Uberaba foi até a residência da mãe de um dos suspeitos, de 41 anos, localizada no bairro Residencial 2000, onde foi encontrado o veículo VW T-Cross do advogado. Nesse momento, dois suspeitos saíram correndo, pularam os muros de casas e seguem foragidos.

Além do carro foram encontrados outros objetos roubados da casa da vítima: televisores, notebook, mochilas com várias roupas, ventilador, botijão de gás, micro-ondas, entre outros.

Entre os objetos que não foram recuperados estão duas bicicletas, dois celulares e dois tablets.