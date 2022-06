Vídeo registra momento em que frentista é esfaqueado durante assalto

Frentista foi esfaqueado enquanto enchia o galão de combustível (foto: Reprodução/Câmera de Segurança)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um frentista foi esfaqueado em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O crime ocorreu no sábado (25/6), mas as imagens foram divulgadas apenas nesta segunda-feira (27/6).



De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens chegaram e anunciaram o assalto. Eles fugiram levando o dinheiro que estava no caixa e também galão com combustível.









No vídeo, dois suspeitos aparecerem acompanhando o frentista. Ele é levado até uma das bombas. Enquanto enchia o galão, foi esfaqueado por um dos criminosos.Após ser atingido, ele ainda teve a jaqueta que vestia roubada. A dupla fugiu.

Vítima socorrida

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem foi ferido no abdômen. Após receber os primeiros atendimentos, foi levado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). Ele não corre risco de morte.

Prisão

A PM conseguiu apreender o carro usado durante o crime. Um dos suspeitos também foi preso horas depois, no bairro São João de Deus. O comparsa foi detido na casa dele no mesmo bairro. Ele estava com a jaqueta roubada da vítima. A idade dos suspeitos não foi divulgada. Ambos foram levados para a delegacia da Polícia Civil.



