Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o Homem-Aranha fez uma pausa no combate aos vilões para visitar os pequenos no hospital. A ação, promovida pelo Mater Dei nesta sexta-feira (11/10), começou com o super-herói descendo de rapel pelo prédio da unidade de saúde, localizada na Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul de BH.





O herói escalando a fachada de vidro, fazendo poses icônicas e até de ponta-cabeça, chamou atenção daqueles que passavam, independentemente da idade. Porém, com certeza, os mais entusiasmados pela ação foram as crianças que estavam entrando ou saindo do hospital.





Enzo Brandão, de 5 anos, ficou vidrado no homem-aranha escalando diante de seus olhos. Acompanhado pela mãe, Caroline Brandão, o pequeno estava no hospital visitando um tio com câncer.





O herói mudou completamente o tom melancólico da ocasião. “Achei muito legal. Distraiu um pouco da tristeza”, disse Caroline. No final da escalada, Enzo, com um sorriso imenso, garantiu uma foto abraçando o “amigão da vizinhança”, apelido do personagem nos filmes.

Enzo Brandão, de 5 anos, ficou vidrado no herói Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG





Outra criança que estava em frente ao hospital e ficou encantada foi Lucca Balbino, de 1 ano e 10 meses, que parecia ter previsto a vinda do Homem-Aranha. Vestido com uma camiseta do “miranha”, o pequeno subiu no colo da mãe, Paola, e ficou olhando para cima, assistindo vidrado à visita do super-herói. Lucca estava no Mater Dei para fazer uma consulta para uma cirurgia.





Após terminar de descer a fachada e tirar fotos com os que esperavam lá embaixo, o herói, acompanhado de um palhaço, ambos da companhia Vértice Circo, foi visitar os pacientes na sala de espera do pronto-socorro pediátrico.





A figura carismática do “amigão da vizinhança” hipnotizou as crianças que estavam aguardando, assim como os malabarismos e a performance do artista circense. O herói interagiu com os pequenos, tirou fotos e fez acrobacias. Ficou evidente que o “miranha” é muito querido: outros dois pacientes estavam usando camisetas do personagem.





Apesar de não estar uniformizado, Henrique Castañon, de 5 anos, deixou claro que o homem-aranha é seu herói predileto e disse que sabia que ele viria. O paciente se divertiu interagindo, tirando fotos e participando dos malabares do palhaço.

O herói, acompanhado do artista da Vértice Circo, visitou a sala de espera do pronto-socorro pediátrico Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG.

Acompanhado do pai, Gustavo, Henrique foi ao hospital porque estava com dor de garganta e febre. No entanto, depois de encontrar com o heroi, disse que estava bem. “Se o Homem-Aranha não tivesse aparecido, eu ia ficar doente”, disse.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa