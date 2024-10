O trecho da Avenida Augusto de Lima, entre as ruas Paracatu e Araguari, no sentido Praça Raul Soares ficará interditado entre às 11h desta sexta e às 23h de sábado

A Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte, ficará interditada a partir das 11h desta sexta-feira (11/10) até as 23h de sábado (12/10) . A interdição acontece em razão do evento Barro Preto Fashion Day, que irá acontecer nesta sexta e sábado, em frente ao Clube do Cruzeiro.





A interdição irá acontecer entre as ruas Paracatu e Araguari, no sentido Praça Raul Soares. Os agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, GM e PM) estarão no local e vão monitorar o trânsito na área de abrangência do evento.





Com isso, quem usa a Avenida Augusto de Lima para transitar pela região Centro-Sul de Belo Horizonte terá que usar desvios. Para quem costuma dirigir no sentido Praça Raul Soares, a BHTrans orienta seguir pela Avenida Augusto de Lima, Rua Paracatu, Rua dos Timbiras, Rua Araguari, Avenida Augusto de Lima.





Já no sentido Avenida do Contorno, a orientação é passar pela Augusto de Lima, indo no sentido Rua Paracatu, Rua dos Timbiras, Rua Araguari, Rua dos Goitacazes, Rua Ouro Preto, Avenida do Contorno. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, as linhas de trânsito que circulam no trecho interditado vão adotar os desvios para o tráfego em geral.

Barro Preto Fashion Day





A 16ª edição do Barro Preto Fashion Day acontece nesta sexta (11/10) e sábado (12/10), na Avenida Augusto de Lima, em frente ao Clube do Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O evento recebe a pluralidade da moda produzida e comercializada na região do Barro Preto. Na passarela, estarão modelos primavera-verão 2025 dos segmentos adulto e infanto-juvenil, masculino e feminino.

O evento é gratuito e é uma referência nacional por impulsionar a economia criativa, o comércio local e conectar empreendedores, criadores e consumidores de todo o país. Além da moda, a gastronomia e a música também são destaques do evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Nesta sexta (11/10), das 16h às 21h, e sábado, das 9h às 17h, na Avenida Augusto de Lima (em frente ao Clube do Cruzeiro). Realização: Sincateva, Sistema Comércio, CNC, Fecomércio MG, Sesc e Senac. Entrada gratuita.

* Estagiária sob a supervisão do subeditor