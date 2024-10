A primavera está aí, e com as altas temperaturas, parece que já estamos no verão. Chegam com ela as cores vibrantes e a época em que as pessoas querem renovar o guarda-roupa com looks criativos, dentro das tendências da estação.

A oportunidade para isso é a 16ª edição do Barro Preto Fashion Day, que acontece nesta sexta (11/10) e sábado (12/10), na Avenida Augusto de Lima, em frente ao Clube do Cruzeiro, local amplo para receber a pluralidade da moda produzida e comercializada na região do Barro Preto, oferecendo maior conforto para os visitantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Este é o maior evento gratuito de moda realizado ao ar livre no estado, referência nacional pelo incentivo à economia criativa, impulsionando o comércio local e conectando criadores, empreendedores e consumidores de todo o país, além de oferecer muita moda, música e gastronomia.

Diversas marcas e lojas da região participarão e apresentarão coleções primavera-verão 2025 em desfiles de moda dos segmentos adulto e infantojuvenil, masculino e feminino. O programa é ideal para toda a família, porque, como vai ser no Dia das Crianças, a produção programou atividades para todas as idades.



O foco dos realizadores do evento é no lado comercial, envolvendo instituições conceituadas e centradas nos negócios como a Ascobap – Associação Comercial do Barro Preto, Sistema Comércio, CNC, Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos de Belo Horizonte, o Sincateva-MG.



Nesta edição, estará em destaque na passarela a produção do atacado e do varejo do bairro para a moda feminina e masculina, nos segmentos festa, fast fashion, praia, gestante, lingerie, fitness, kids e jeanswear.



A apresentação dos lançamentos para adultos será na sexta, às 19h30; e os desfiles infantojuvenis acontecerão no sábado, das 10h às 13h.

Segundo a coordenadora dos desfiles, Taciana Teodoro, mais de 20 marcas estarão na passarela representadas por 30 modelos profissionais. Cinco marcas fazem o desfile infantojuvenil, que traz um casting de cerca de 100 modelos que participaram de seleção e vão para a passarela em apresentação voluntária.



As tendências para a primavera-verão de 2025 trazem uma combinação de leveza e criatividade nos looks, com uma paleta de cores que reflete frescor.



Tons vibrantes como neon e verdes botânicos se misturam a nuances suaves, como azul-bebê, verde-menta, rosa- claro, lavanda e ao amarelo-manteiga.



Essa fusão de cores promete dominar o street style oferecendo versatilidade para diferentes ocasiões, do casual ao formal, sempre com um toque de sofisticação.



A temporada aposta na ressignificação do clássico com um ar mais leve e harmonioso, perfeito para os dias quentes.



16ª BARRO PRETO FASHION DAY

Nesta sexta (11/10), das 16h às 21h, e sábado, das 9h às 17h, na Avenida Augusto de Lima (em frente ao Clube do Cruzeiro). Realização: Sincateva, Sistema Comércio, CNC, Fecomércio MG, Sesc e Senac. Entrada gratuita.