Os pesquisadores dizem que os bloqueios da COVID tiveram um impacto negativo na visão, pois as crianças passaram mais tempo em telas e menos tempo ao ar livre. A miopia é um problema de saúde global crescente que deve afetar milhões de crianças até 2050, alerta estudo. As taxas mais altas ocorrem na Ásia: 85% das crianças no Japão e 73% na Coreia do Sul são míopes, com mais de 40% delas afetadas na China e na Rússia. Paraguai e Uganda, com cerca de 1%, cada, apresentaram alguns dos menores níveis de miopia, enquanto o Reino Unido, a Irlanda e os EUA apresentaram cerca de 15%.



O estudo, publicado no British Journal of Ophthalmology, analisou pesquisas envolvendo mais de 5 milhões de crianças e adolescentes de 50 países em todos os seis continentes. Os cálculos revelaram que a miopia triplicou entre 1990 e 2023, aumentando para 36%. E o aumento foi "particularmente notável" após a pandemia de COVID, dizem os pesquisadores.

A miopia geralmente começa durante os anos do ensino fundamental e tende a piorar até que o olho pare de crescer, por volta dos 20 anos de idade. Há fatores que tornam isso muito mais provável – viver no Leste Asiático é um deles. Também se deve à genética, mas há outros fatores como a idade particularmente jovem (2 anos) em que as crianças começam a educação em lugares como Singapura e Hong Kong. Isso significa que eles passam mais tempo focando em livros e telas com os olhos durante os primeiros anos de vida, o que sobrecarrega os músculos oculares e pode levar à miopia, sugere a pesquisa.

Na África, onde a escolaridade começa entre 6 e 8 anos de idade, a miopia é sete vezes menos comum do que na Ásia. Pesquisa sugere que meninas têm mais probabilidade de ter miopia do que meninos. O crescimento e o desenvolvimento das meninas, incluindo a puberdade, começam mais cedo, o que significa que elas tendem a ter miopia mais cedo. Durante os bloqueios causados pela COVID no mundo todo, quando milhões de pessoas tiveram que ficar em ambientes fechados por longos períodos, a visão de crianças e adolescentes foi afetada. A pesquisa prevê que, até 2050, a condição poderá afetar mais da metade dos adolescentes em todo o mundo.



Como posso proteger a visão do seu filho? Segundo os especialistas, as crianças devem passar pelo menos duas horas ao ar livre todos os dias, principalmente as que têm entre 7 e 9 anos de idade. Não está claro se é a presença de luz solar natural, o exercício feito ao ar livre ou o fato de os olhos das crianças estarem focando em objetos mais distantes que faz a diferença.

É recomendado levar os filhos para exame de vista entre 7 e 10 anos de idade. Miopia é hereditária, não tem cura, mas pode ser corrigida com óculos ou lentes de contato. A preocupação é que altas taxas de miopia podem levar a um grande número de condições oculares incomuns na idade avançada.



Quais são os sinais de miopia? Dificuldade em ler palavras à distância, segurar um celular ou tablet próximo ao rosto, excesso de dores de cabeça e esfregar muito os olhos são alguns deles.