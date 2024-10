A saúde mental ultrapassou o câncer e a obesidade como o problema de saúde com o qual a maioria dos britânicos se preocupa, revelou pesquisa global. Especialistas disseram que a mudança na percepção do público refletiu o aumento acentuado nos últimos anos de problemas de saúde mental causados pela pandemia de COVID, a crise do custo de vida e a violência masculina contra as mulheres.



A tendência foi revelada em uma pesquisa sobre o que o público de 31 países ao redor do mundo pensa sobre saúde e os cuidados de saúde que recebe, realizada pela empresa de pesquisas Ipsos. Quando o estudo começou em 2018, exatamente a mesma proporção de participantes britânicos – 50% – identificou câncer, obesidade e saúde mental como alguns dos maiores problemas de saúde enfrentados pelo país. Mas a saúde mental subiu no ranking e se tornou a doença que a maioria das pessoas (54%) na Inglaterra, Escócia e País de Gales agora diz ser preocupante.

Em comparação, a obesidade foi mencionada na edição deste ano da pesquisa por apenas 36%, enquanto o câncer também foi citado por um número um pouco menor do que antes (49%), embora números recordes estivessem sendo diagnosticados. A opinião global teve um aumento ainda mais dramático na prioridade que as pessoas dão ao bem-estar mental. Em 2018, 27% das pessoas nos 31 países disseram que era uma preocupação urgente de saúde. Mas agora o índice subiu para 45%.

As tendências representam uma “mudança fundamental nas atitudes em relação à saúde mental em comparação a 2018. Talvez o maior efeito de longo prazo da pandemia na saúde pública seja na saúde mental”, disse Ipsos. O quadro que emerge de suas descobertas de uma população global cada vez mais ansiosa sobre problemas de saúde mental é ressaltado por um aumento daqueles que veem o estresse como um grande problema de saúde. A proporção que o cita aumentou de 12% para 17% na Grã-Bretanha e de 25% para 31% globalmente.



“No Reino Unido, estamos vendo um reconhecimento crescente da saúde mental como uma grande preocupação, com 54% dos britânicos agora dizendo que é um problema de saúde urgente que o país enfrenta”, disse Simon Atkinson, diretor de conhecimento da Ipsos. Globalmente, “a pandemia ainda está lançando uma longa sombra”, ele acrescentou.

A maior ansiedade sobre o bem-estar não foi uma surpresa. Mais de 1 milhão de pessoas na Inglaterra estão na lista de espera para cuidados de saúde mental do NHS. As mulheres eram muito mais propensas do que os homens a ver a saúde mental como uma preocupação significativa. Em todo o mundo, 51% das mulheres a mencionaram, mas apenas 40% dos homens. Da mesma forma, os mais jovens a mencionaram mais do que as gerações mais velhas, que eram mais propensas a citar o câncer.



“Mulheres têm taxas mais altas de problemas de saúde mental do que homens. Mulheres têm mais probabilidade do que homens de viver na pobreza, e a violência masculina aumenta o risco de muitas mulheres terem dificuldades de saúde mental”, aponta o estudo.