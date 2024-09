De vilão a herói. O execrado café agora é tido como o novo superalimento e se tornou parte integrante da rotina diária de muitas pessoas ao redor do mundo, incluindo na Índia, onde seu consumo está aumentando a cada dia.



Embora o café seja associado ao fornecimento de um aumento de energia, ele também é enriquecido com vários benefícios à saúde. O mundo consome aproximadamente 10 bilhões de quilos de café anualmente, de acordo com a Organização Internacional do Café (ICO). É a segunda mercadoria primária mais valiosa depois do petróleo em todo o mundo. Isso é uma média diária de 2,25 bilhões de xícaras e cerca de 815 bilhões de xícaras por ano.

A Europa lidera a corrida, respondendo por quase 30% do consumo mundial de café. A América do Norte também está em alta, com os americanos bebendo mais de 400 milhões de xícaras de café diariamente. A Ásia, especialmente a Índia – uma nação que bebe chá –, também está testemunhando o crescente interesse pelo grão.

Considerado mais do que apenas uma bebida, o café é uma fonte de antioxidantes, estimula o cérebro e tem nutrientes que podem impactar positivamente a saúde. Aqui estão seis benefícios da bebida para a saúde apoiados pela ciência:



1. Menor risco de mortalidade por todas as causas: estudo descobriu que os bebedores de café tinham menos probabilidade de morrer de qualquer causa em comparação aos não bebedores. Isso pode ser atribuído aos altos níveis de antioxidantes dos grãos que ajudam a combater o estresse oxidativo.



2. Efeitos positivos na melhoria da saúde cardiovascular: o café é uma fonte rica em antioxidantes, superando até mesmo o chá-verde. Esses compostos ajudam a combater o estresse oxidativo, reduzindo o risco de doenças crônicas, como cardíacas, e câncer. Deve-se beber de duas a três xícaras de café diariamente. O consumo do grão tem sido associado a um risco reduzido de vários tipos de câncer, incluindo o de próstata e o endometrial. Pode ajudar ainda a mitigar condições neurológicas, metabólicas e hepáticas.



3. Diabetes tipo 2: beber café, seja com cafeína ou descafeinado, está associado a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2.

4. Efeitos protetores na saúde do fígado: o café tem efeitos protetores significativos no fígado, com pesquisas indicando um menor risco de doenças hepáticas, como a gordura não alcoólica, fibrose hepática, cirrose e câncer de fígado. Estudo descobriu que beber quatro xícaras de café por dia pode reduzir o risco de cirrose hepática em até 80%.



5. Risco reduzido de Parkinson, Alzheimer e depressão: o consumo regular de café tem sido associado a um risco reduzido de doenças neurodegenerativas, incluindo Parkinson, depressão e distúrbios cognitivos como Alzheimer.



6. Função cognitiva melhorada: a cafeína, o principal ingrediente ativo do café, é conhecida por melhorar a função cerebral. Ela bloqueia o neurotransmissor inibitório adenosina, levando ao aumento dos níveis de outros neurotransmissores, como dopamina e norepinefrina. Isso resulta em melhora do humor, memória e desempenho cognitivo.



Embora o café ofereça inúmeros benefícios à saúde, consumi-lo na quantidade e maneira corretas é crucial. Para a maioria dos adultos saudáveis, até 400 miligramas de cafeína por dia – equivalente a cerca de quatro xícaras de café de 8 onças – é considerado seguro.



Aqui estão algumas dicas para maximizar os benefícios do café: e melhor consumir café pela manhã ou no início da tarde para não atrapalhar o sono; limite o uso de açúcar, xaropes saborizados e laticínios ricos em gordura; e como o café é um diurético suave, é essencial equilibrá-lo com uma ingestão adequada de água ao longo do dia.