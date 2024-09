O Espaço Fasano foi palco da noite "Janela do Bem", evento em benefício da AMR que reuniu empresários e representantes da sociedade de Belo Horizonte. A renda arrecadada será destinada a mais de 100 procedimentos cirúrgicos para crianças e adolescentes. A culinária ficou por conta dos chefs Felipe Rameh, do Tragaluz Restaurante Casa, e Marcelo Pace, do Gero, que ofereceram uma experiência gastronômica inesquecível. A trilha sonora do evento foi do excelente DJ Carlo Dee e Mariana Sobreira deu um show cantando e encantando. Noite das mais agradáveis e muito prestigiada.

Casamento

Fernanda Lages, filha de Heloisa Aline e Fernando Lages, se casa no dia 5 de outubro com Rafael Carvalho, filho de Ligia Viegas de Carvalho e neto de Sebastião Carvalho, que o criou, às 15h30. Tanto a cerimônia quanto a festa serão na Casa Giardini, em Confins. Depois o casal vai para a Argentina, onde

passa a lua de mel.

Sindijoias em ação

O Sindijoias Ajomig levou 23 empresas associadas à Jewellery & Gem World Hong Kong, a principal feira do setor de joias e gemas do mundo. O evento, que ocorreu entre 16 e 20 de setembro, no AsiaWorld-Expo, e de 18 a 22 de setembro, no Hong Kong Convention & Exhibition Centre, consolidou-se como uma vitrine global para o abastecimento da indústria de diamantes, pedras preciosas coloridas, pérolas e joias acabadas. Em um cenário político e econômico mundial desafiador, Murilo de Paula Graciano, presidente da instituição que esteve presente no evento, disse que as empresas brasileiras apostaram na excelência de seus produtos, destacando a qualidade e a riqueza das gemas nacionais. Os participantes puderam explorar novas oportunidades e fortalecer parcerias, reafirmando o compromisso do setor com a inovação e a sustentabilidade. Segundo Graciano, a presença marcante das empresas brasileiras reflete a crescente relevância do Brasil no mercado global de joias e gemas.

Juventude do Recanto

Maria Eugênia Couri, Cláudia Travesso e Tânia Salvador comandam e ajudam há mais de 25 anos a Creche Recanto do Menor, que, além de atender crianças de zero a cinco anos, também tem um lindo trabalho com adolescentes e jovens. As três atuam juntas e, por questões estatutárias, em cada período uma delas está na cadeira de presidente. Anualmente, elas fazem, com a grande ajuda de Denise Magalhães e Mariana Laender, na Verde que te Quero Verde, a festa junina. Agora, acabaram de fazer um almoço no restaurante Altíssimo, de Carol Machado, para arrecadar recursos para o trabalho com os jovens. Bastante prestigiado, o encontro focou em mostrar a importância de sensibilizar os filhos e netos para, desde pequenos, passarem a ter um olhar para a ação social. Afinal, temos um importante e necessário papel nessa área. Trabalho que merece aplausos.

Parceria pioneira

A construtora Patrimar fechou parceria com a Armani Casa, a linha do famoso estilista italiano Giorgio Armani para o setor imobiliário. O seu estilo sofisticado e cosmopolita será aplicado (por enquanto) em projetos da empresa mineira no Rio de Janeiro. A Armani Casa já assinou projetos em grandes cidades como Miami, Londres, Dubai, Pequim, Tel Aviv, Manila, Mumbai e Istambul e essa é a primeira vez em que atuará dessa forma no Brasil. Para Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar, a parceria representa um marco para a empresa e para o mercado imobiliário de luxo no país. Torcendo para chegar rápido por aqui. Um luxo!

Azeites nacionais

Foram anunciados os vencedores do Prêmio à Qualidade Mario Solinas – Hemisfério Sul 2024, uma das competições internacionais mais importantes do setor oleícola, organizado pelo Conselho Oleícola Internacional (COI). Pela primeira vez, o país vizinho, Uruguai, foi sede do concurso. O azeite Estância das Oliveiras, de Viamão, Brasil, ganhou o primeiro lugar na categoria Verde Leve. Dois brasileiros ficaram entre os finalistas: o Fazenda Sabiá Da Vigia, na categoria Verde Intenso, e o Orfeu, na categoria Verde Médio. A entrega dos prêmios acontecerá no Laboratório Tecnológico

do Uruguai (LATU), em novembro.

Por aí...

O abrangente trabalho em habitação da mineira Maria Teresa Diniz nas comunidades paulistas

vem sendo muito aplaudido pelo governador Tarcísio de Freitas. Na semana passada, ele reafirmou publicamente os elogios que já havia feito em junho, dessa vez, lembrando, também, a sua garra na luta para recuperação plena de sua saúde. A arquiteta e urbanista é filha da estilista Branca Teixeira Diniz.

As eleições na Fiemg já movimentam os bastidores da entidade, embora a troca de diretoria só ocorra em 2025. Até aqui, consta a existência de chapa única, liderada por Guilherme Abrantes. Ele comanda o Silemg – Sindicato dos Laticínios de Minas Gerais e tem apoio do atual presidente,

Flávio Róscoe.

Paulo Rogério Lage faz noite de autógrafos amanhã, a partir das 18h, na livraria Canto do Livro, no Ponteio Lar Shopping. Lança a terceira edição ampliada do livro “Casa Rural Mineira – um guia de construção”. Ontem ele fez o lançamento em Ouro Preto com sucesso.

Sempre dinâmico, Léo Pimenta já prepara a primeira festa para a casa que constrói com Emyr Soares no exclusivo condomínio do Locanda Della Mimosa, na Serra de Petrópolis. Como a entrega da obra será em outubro, inauguram tudo em alto estilo no réveillon.

A polarização política do país inspirou um gaiato a observar que, no Brasil, democrata virou apenas marca de sapato. Pelo visto, o alcance do comercial com Cauã Raymond e Gisele Bündchen, lançando a primeira linha feminina da grife paulista, foi além do fashion.

Muitas clientes bacanas torceram o nariz para a coleção da Dior, desfilada na quarta-feira em Paris. Ironia: ela foi inspirada em proposta “esportiva e democrática” do estilista da maison na década de 1960, Marc Bohan, em movimento que (também) desagradou e provocou debandada geral das chiques da época.

O b.day da estimada Lucy Silva foi comemorado entre as amigas de sempre, em clima de boas energias e brindes refrescantes. Ela manteve, durante anos, o espaço de moda Lucky Collection, um dos endereços mais cobiçados pelas elegantes da cidade.