Usar lentes de contato pode parecer um hábito muito simples: basta colocar e retirar. Ledo engano. Se algumas recomendações não forem seguidas adequadamente, as consequências podem ser bem graves para a saúde dos olhos. E é para alertar sobre esses riscos que a campanha Setembro Safira foi criada.

Segundo a oftalmologista Claudia Del Claro, idealizadora da iniciativa, é muito fácil adquirir uma lente de contato, o que é positivo, já que ela se torna mais acessível para todos. Mas, por outro lado, as pessoas acabam fazendo uso desse acessório sem consultar nenhum médico e sem cumprir orientações básicas, como higienizar as mãos antes do manuseio.

O alerta vem em meio ao aumento do número de usuários de lentes de contato no Brasil. Segundo pesquisas recentes, houve salto de 3 milhões para 3,7 milhões em 2023.



Esse mercado espera crescer 2,5% nos próximos cinco anos – estima-se que 40 milhões de brasileiros precisam de correção visual, de acordo com o IBGE.

Não é mera coincidência que o crescimento do número de pessoas usando lentes faça surgir mais casos como o de Lara Brandão Tironi, de 18 anos.



Em junho, a jovem viralizou nas redes sociais ao revelar que perdeu a visão do olho direito após contrair ceratite amebiana, infecção grave da córnea causada pelo protozoário Acanthamoeba, encontrado na água.



Nos vídeos postados, a estudante assume a responsabilidade de seus atos. "Não foi culpa da marca nem do local onde eu comprei (as lentes). Foi culpa totalmente minha. Eu tinha o costume de ficar coçando o olho. Isso me causou uma laceração na córnea. E eu também tomei banho usando as lentes", contou.

De acordo com Claudia Del Claro, ceratites são as complicações mais comuns relacionadas ao mau uso das lentes de contato. “Essas infecções podem ter consequências devastadoras aos olhos, como a limitação da visão por conta das cicatrizes causadas pelas feridas. Se extensas, podem levar ao transplante de córnea ou até mesmo à perda do globo ocular”, explica. Foi o que ocorreu com a jovem: Lara aguarda a sua vez na fila do transplante.



Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, mostram que de 80 a 90% dos usuários têm maus hábitos ao usar lentes de contato. No Brasil, os médicos relatam índices semelhantes. Os principais erros são o não descarte dentro do prazo de validade; a exposição à água do chuveiro, da piscina ou do mar; a falta de higiene; e a ausência do uso de produtos adequados para a desinfecção diária.



Por isso, a campanha apresenta uma espécie de cartilha com orientações para o bom uso das lentes de contato. São “os 10 mandamentos”. Eles seguem recomendações internacionais.



O mandamento de número seis, por exemplo, poderia ter ajudado Lara a evitar a infecção: não molhe as lentes de contato com água de qualquer espécie.



O material ainda recomenda a higienização das mãos, com água e sabão, antes de manusear as lentes e a retirada dos acessórios antes de dormir.



Para acessar a cartilha completa, basta visitar o site oficial da campanha. O endereço é https://setembrosafira.com.br/.