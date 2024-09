Flacidez da região íntima pode ser tratada com novas tecnologias e não depende mais apenas de cirurgias

Muitas mulheres podem notar mudanças na firmeza da região íntima, pois, assim como outras partes do corpo, a vulva e a vagina também perdem colágeno com o passar dos anos.



Essa condição pode causar desconforto, afetando a aparência e a funcionalidade, além de gerar sensação de insegurança durante a vida sexual e impactar a libido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Até pouco tempo, as opções para lidar com essa situação eram limitadas a procedimentos cirúrgicos invasivos, como a cirurgia plástica na região íntima, que envolvem longos períodos de recuperação e riscos inerentes a qualquer intervenção cirúrgica. Por esse motivo, muitas mulheres optavam por conviver com o problema, acreditando não haver alternativas menos agressivas para tratar a flacidez e a frouxidão da região íntima.



No entanto, o avanço das tecnologias trouxe novas soluções que oferecem resultados eficazes sem a necessidade de cirurgia. Uma dessas soluções é o harmonize gold, bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio, projetado para promover a firmeza da região íntima externa, podendo ser associado a outras tecnologias.



Fabiane Gama, médica que é referência em ginecologia regenerativa, comenta sobre como as pessoas estão descobrindo a versatilidade desses tratamentos.



"A bioestimulação de colágeno é conhecida por seus efeitos rejuvenescedores na face, mas o que muitas pessoas não sabem é que essa técnica também pode ser aplicada com sucesso em outras partes do corpo, incluindo a região íntima”, afirma.



De acordo com ela, a demanda por tratamentos que melhorem a firmeza e a aparência dessa área está crescendo significativamente, pois as mulheres se tornam cada vez mais conscientes das opções disponíveis para se sentirem mais confiantes e seguras com seu corpo.



O harmonize gold oferece uma solução minimamente invasiva, com partículas de extrema qualidade em comparação a outros produtos do mercado, diz a especialista.



A aplicação é realizada com anestesia local, proporcionando resultados visíveis e recuperação rápida. O tratamento da área externa melhora a flacidez, enquanto o da área interna, com a tecnologia, melhora a sensibilidade, lubrificação e a frouxidão.



Fabiane explica que o tratamento não melhora apenas a estética da região íntima, mas também contribui para o aumento da autoestima e da qualidade de vida das pacientes, que se sentem mais seguras e confiantes na intimidade, melhorando assim o prazer. Ela reforça que a bioestimulação de colágeno está ganhando cada vez mais destaque como solução eficaz para a região íntima e outras partes do corpo.