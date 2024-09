A cultura da abóbora teve origem na América, onde foram cultivadas há cerca de 9 mil anos pela civilização Olmeca, e seu cultivo foi adotado pelas civilizações Maia, Asteca e Inca, entre outras. Atualmente, são cultivadas no mundo todo. No Brasil, o intercâmbio de sementes e variedades de abóboras se intensificou com a chegada de imigrantes alemães e italianos. Existem 18 espécies englobadas pelo gênero Cucurbita e uma grande variedade de cultivares, com características típicas de cor, forma, textura, polpa e valor nutricional.



À medida que mais produtos inspirados em abóbora chegam ao mercado, especialistas dizem que os consumidores devem estar cientes de que o impacto que eles têm em sua dieta pode variar muito. Enquanto alguns itens populares com sabor de especiarias de abóbora são ricos em açúcar, a abóbora sazonal em si é, na verdade, um superalimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



"A abóbora oferece uma combinação única de nutrientes que têm efeitos poderosos na saúde do cérebro, principalmente por meio de seu rico conteúdo de antioxidantes, vitaminas e minerais", disse o neurocientista nutricional Timothy Frie. Antioxidantes como as vitaminas A e C encontradas na abóbora, por exemplo, podem ajudar a proteger nossas células contra danos.

Julia Zumpano, nutricionista registrada na Cleveland Clinic, disse que a abóbora também é rica em fibras, o que ajuda no controle do açúcar no sangue, mantém você satisfeito e auxilia na saúde intestinal e na digestão.



A abóbora também pode ajudar a diminuir os níveis ruins de colesterol e é muito baixa em calorias. Contém betacaroteno, que é convertido em vitamina A, que pode ser usada no corpo para múltiplos benefícios excelentes como a pele e a imunidade.



A abóbora pode ser assada, transformada em purê, em sopa ou incorporada em muffins, pães ou panquecas. Se estiver usando uma abóbora inteira, não jogue fora as sementes. As sementes de abóbora são particularmente benéficas devido aos seus altos níveis de magnésio, zinco, ferro e triptofano.

O triptofano, um aminoácido encontrado nas sementes de abóbora, é um precursor da serotonina, um neurotransmissor que regula o humor, o sono e o apetite. As sementes também contêm fibras, proteínas e são uma boa fonte de vitamina E. Você pode consumi-las sozinhas ou adicioná-las a saladas, aveia ou iogurte para obter uma textura crocante e rica em nutrientes. Se estiver usando abóbora enlatada, procure pela indicação "sem ingredientes adicionados" no rótulo.



"Juntos, esses nutrientes da abóbora e suas sementes fornecem suporte abrangente para a saúde do cérebro, desde a proteção contra o estresse oxidativo e a inflamação até a melhora do humor e da função cognitiva", completa Julia Zumpano.