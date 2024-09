Sexta-feira teve almoço de premiação na CasaCor Minas para a entrega do 3º Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores. O resultado só é divulgado na hora e a escolha dos agraciados é feita por um corpo de jurados que, este ano, foi composto pelos arquitetos Lena Pinheiro, João Diniz, João Uchoa, as jornalistas Heloisa Aline, Celina Aquino e Isabela Teixeira da Costa e o grupo

diretor da CasaCor Minas, que se reúne e tem direito a um voto. Os troféus foram criados e produzidos

pela Woody Design em Madeira.





Concorreram todos os ambientes participantes e os ganhadores foram: Melhor Paisagismo – Kat Rosa, Alto do Olival; Melhor Uso Público – Piacesi Arquitetos Associados, Bar Eleve-se; Melhor Uso Comercial –Joana Hardy, Da Vila Cerâmica; Melhor Ambiente Imersivo – Juliana Vasconcellos, Galeria; Melhor Banheiro – Gislene Lopes, Sala de Banho e Quarto de Vestir; Melhor Quarto – Borgesgodoy Arquitetura & Interiores, Suite de Hotel Memorável; Melhor Espaço Gourmet – Abras Janot Arquitetura e Interiores, Copa Recortes; Melhor Design de Interior – Maycon Altera, Casa Opulente; Melhor Ambiente – Play Arquitetura, Suíte do Amor. Houve empate na categoria Profissional Revelação. Ganharam: Luisa Mano, Vista-se, e Estúdio Roiz, O Atelier. Sempre são contemplamos ambientes com a Menção Honrosa e este ano ganharam este destaque: Ana Paula Paolinelli, Living do Colecionador; Daniela Tavares, Brinquedoteca; Felipe Fontes, Paisagismo Espaço 356; Paula Azevedo, Extremo Park Indoor Espaço 356.

Itália fotografada

Bruno Marinho lançou, semana passada, seu livro de imagens que registrou em suas idas à Itália. Excelente fotógrafo que é, o resultado não poderia ter sido outro que não um belo trabalho. Foi um brunch de autógrafos no ambiente Cozinha ítalo-mineira, na CasaCor Minas, servido pelo Buffet Célia Souto Mayor, regado a vinhos italianos e café da Elisa Café.

Sabores sofisticados

Para quem ainda não sabe, Ivo Faria tem aberto seu espaço do Instituto, no Belvedere, todas as sextas-feiras para jantar. A cada semana, ele prepara um menu especial para os clientes viverem uma noite repleta de sabores sofisticados e inovação culinária. O restaurante é charmoso, elegante, em meio a um agradável gramado. Como o local é pequeno, é necessário fazer reservas com antecedência.

Exposição

A Casa Fiat de Cultura abre, amanhã, a exposição “Pancetti: o mar quando quebra na praia”, com coquetel para convidados, às 19h. A curadoria é de Denise Mattar que, na terça-feira, no mesmo horário, fará bate-papo com Ula Pancetti, neta do artista, lançando documentário inédito.

Por ai...

De 5 a 11 de setembro, as amigas de longa data Paula Bonome e a chef Ju Duarte farão um intercâmbio na Casa Bonomi. Ju Diarte assinará o tradicional menu semanal da Casa Bonomi em três

etapas, de terça a sábado.

O empresário João Pedro Resende (o conhecido JP) encerrou, ontem, mais uma edição do Hotmart Fire Festival, no Expominas. Detalhe bacana foi a presença de centenas de jovens beneficiados pela empresa com seus cursos e posterior aproveitamento como parceiros. Oportunidade profissional única e

upgrade na vida deles.

A turma de confeccionistas que realizou o Minas Trend Now, em paralelo à edição de abril, repetirá a dose no período da edição de outubro. Mas vão mudar alguns pontos, inclusive o nome: Minas Showroom. Cerca de 19 marcas já garantiram sua participação. Apenas vendas para lojistas e sob pedidos.

No mínimo surpreendente o resultado de levantamento feito pelo Sebrae Minas, sobre o uso de IA (Inteligência Artificial) pelas empresas mineiras: a cada 10, cerca de 8 ainda não usam. Mas quem utiliza diz que as vendas aumentaram e a satisfação dos clientes também - entre outras vantagens.

Vira e mexe falamos aqui da cachaça mineira. Pois a branquinha terá evento especial, entre os dias 11 a 15 de setembro, no Mercado de Origem, no Bairro Olhos d’Agua. Só produtos artesanais.

Serão 35 expositores no “Descobrindo a Cachaça d’Alambique”.

Madame que foi garimpar no Shopping Oi tomou um susto com oferta de “réplica de primeira linha” de uma bolsa Dolce & Gabbana por R$ 2.500. E a vendedora ainda arrematou que a original custaria 10 vezes mais. A freguesa agradeceu, andou alguns metros e comprou uma “cópia assumida” por R$ 80.

Dilúvio no Sul, inferno entre São Paulo/Pantanal/Amazônia, fumaça cobrindo o país e o mar “comendo” o litoral no Nordeste. Tantos ecodesastres mexeram com empresários de peso, que propuseram um pacto ambiental nacional. Um belo e oportuno manifesto. Entre os mineiros que assinaram, Rubens Menin e Eugênio Mattar. Merecem aplausos.

l Mineiros que estavam em Lisboa durante o terremoto, nessa semana, dizem que a coisa foi muito pior do que o noticiado. Quedas de utensílios e móveis provocando ferimentos, tonturas e jogando pessoas no chão foram registradas. Com medo de um rebote, alguns anteciparam a saída da cidade.