Mary Arantes não para. Está sempre promovendo eventos em seu espaço na Serra, cada um mais interessante que o outro, sempre com seu olhar clínico com que faz uma curadoria primorosa. No próximo fim de semana será a vez do Sobretudo Reuse, evento que reúne uma seleção da moda consciente da cidade, na sexta (23/8), sábado e domingo.



O evento reunirá 14 brechós, as bijus antiguinhas de Norah Walter, trazidas de Londres para BH, a Lon/Bel Vintage, dos garimpos de objetos de decoração de amigos, das bijus Mary Design e o Quintal da Quermesse, com seus comes e bebes. A fotógrafa e influenciadora Leca Novo terá uma sala especial no evento, com desapegos seus e de suas amigas, e foi ela quem fez as fotos de divulgação do evento.



Para quem não sabe, Belo Horizonte é considerada a terceira cidade do país com o maior número de brechós, ficando atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro. E o Sobretudo Reuse tem como objetivo fomentar a cultura e a consciência da reutilização de roupas usadas, vintage, pontas de estoque, dando visibilidade ao microempreendedor para expor seus produtos, criar conexões, alavancar vendas, já que a maioria não tem loja física e muitos operam apenas pelo sistema de venda on-line. Nada mais sustentável que priorizar sempre comprar de pequenas marcas locais.



Enquanto no mundo ainda reverberam as informações do maior evento de moda sustentável, o CPHFW, que aconteceu em maio, em Copenhagen, capital da moda sustentável, e dentro dele o fórum Global Fashion Summit, seguimos por aqui na certeza de que há ainda milhares de passos a serem dados na cadeia de moda sustentável, afinal são mais de 200 anos de capitalismo extrativista.



A tendência do consumo sustentável representa, hoje, uma necessidade da indústria da moda, já que o setor é responsável por emitir gases de efeito estufa, além de gerar grandes níveis de poluição, extração de água e impactar a biodiversidade do planeta.



A urgência da questão ambiental criou uma oportunidade de negócio no segmento. O slow fashion, a moda sustentável, o upcycling (transformação de um material que seria descartado em um novo produto, não necessariamente com a mesma funcionalidade). O excesso de roupas produzidas pelas marcas fast fashion tem sido cada vez mais questionado.



E os brechós fazem parte do setor da moda que nos ensina a aproveitar ao máximo o que já está em circulação, contribuindo para a prática da economia circular, promovendo maior vida útil às peças, ressignificando o conceito de consumo. Comprar peças usadas já é uma realidade, não uma tendência. Reciclar e reutilizar faz parte de quem pensa no planeta, de quem consome conscientemente, de quem aproveita resíduos da indústria têxtil para criar outras "modas", como a que faz a estilista Bianca Poppi e seu brechó Poppi, que está nesta edição.



Os brechós dessa edição são Antonieta Brechó, Aqui de Minas, Di.vi.no Brechó Beneficente, Dorotea Brechó, Cosmos Vintage Brechó, Garimpo.101, Giro, Leca Novo and Friends, Lon/Bel Vintage, Mary Design, Muito Mais Que Brechó, Ubuntu Nation, Virgínia Barros e o já citado Poppi. Funcionamento sexta e sábado, das 10h às 19hs, e domingo, das 10h às 17hs. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)