Produto tem ganhado destaque no inverno por ajudar a fortalecer o sistema imunológico

Sabe aqueles produtos que ninguém dá nada por eles e, de repente, começam a aparecer como sendo a solução para quase todos os problemas? Pois o “herói” da vez é o vinagre de maçã, que até pouco tempo era usado para tempero.



Outro dia, estava pesquisando na internet como me livrar dos incômodos mosquitinhos que aparecem na minha cozinha. Não são mosquitos normais nem aqueles pequenos de banheiro. Quem já leu meus artigos sabe da luta que tive para ficar livre dos mosquitinhos de banheiro. Pois agora são os de cozinha que me atormentam. E a solução era vinagre de maçã.



Aqui vai a receita para quem sofre com o mesmo problema: coloque um pouco de vinagre de maçã em um copo ou tigela, um pouco de detergente, feche com plastifilme, faça uns buraquinhos. Os mosquitinhos serão atraídos, entrarão no recipiente e por lá morrerão. Um verdadeiro cemitério de mosquitinhos. Não é nenhuma Brastemp, mas quebra o galho.

Recentemente, recebi material falando sobre como o produto ajuda a saúde no inverno. Antes de falar sobre isso, resolvi pesquisar os demais benefícios do dito vinagre e vejam só a quantidade de coisas: ajuda a emagrecer, a controlar o diabetes, melhora a digestão, protege contra doenças cardiovasculares, protege o fígado, reduz o desenvolvimento de fungos e bactérias, retarda o envelhecimento, combate acne e trata o refluxo gastroesofágico.



No inverno, para fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo saudável, o vinagre de maçã tem ganhado destaque, especialmente na forma de shots matinais, conhecidos por oferecer uma série de benefícios à saúde nesta época do ano. Essa prática diária traria melhorias significativas no metabolismo, digestão e imunidade.

O vinagre de maçã contribui para a detoxificação do fígado, aumenta a saciedade, ajudando a controlar o apetite, o que é mais difícil em períodos frios, quando o aumento de consumo de alimentos mais calóricos ganha mais espaço.



Além do shots matinal, o vinagre de maçã pode ser incorporado a receitas diárias, potencializando seus benefícios de forma natural. Saladas, marinadas e molhos são apenas algumas das opções. Fica a dica. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)