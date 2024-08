Pão de queijo, que tem origens nas fazendas do interior de Minas do século 18, ganhou fama e faz parte do dia a dia do brasileiro

Neste sábado (17/8), comemoramos o Dia do Pão de Queijo, nosso maior ícone da gastronomia mineira. E cá pra nós, pão de queijo é mais que um alimento, é uma paixão que nos acompanha desde a infância, em todos os momentos especiais, tornando-os mais gostosos. Mas você sabe de onde vem essa receita que conquistou o Brasil?



O pão de queijo tem suas origens no século 18, nas fazendas do interior de Minas Gerais. Inicialmente, as escravas africanas utilizavam a farinha de mandioca (polvilho) como base para a receita, já que a farinha de trigo era escassa. O queijo, muitas vezes meio duro e envelhecido, era misturado à massa para dar sabor. Com o tempo, a receita foi aperfeiçoada e hoje o pão de queijo é conhecido mundialmente por sua textura macia e sabor único, se reinventando sem perder suas raízes.

O melhor de tudo é a evolução da iguaria e a criatividade dos últimos anos, com recheios variados, tanto salgados quanto doces, e os diversos sabores de sanduíches que foram criados a partir dos tradicionais e indiscutíveis pão de queijo com linguiça e pão de queijo com pernil. Por sinal, uma das notícias que surpreenderam durante a Olimpíada de Paris foi o sucesso da última combinação, servida em um restaurante brasileiro, na capital francesa, e que muitos brasileiros desconheciam.



Quando a Pão de Queijaria abriu foi uma novidade só, porque a cada dia da semana a iguaria é feita com um tipo de queijo diferente, trazendo nuances de sabores variados, e os sanduíches são maravilhosos. Quem ainda não passou por lá, tem que ir e degustar um pouco do cardápio.

Para comemorar a data, o Dona Lucinha, no Bairro São Pedro, terá o pão de queijo como uma das estrelas do cardápio. A receita é da família de Dona Lucinha e leva queijo artesanal do Serro, terra da saudosa cozinheira. Outra casa que vai homenagear a iguaria é o Seu Bias, e as receitas foram criadas pela mãe do chef Mário Portella. A primeira é o pão de queijo com rabada; a segunda, pão de queijo com barriga de porco.



No Pet Café, a criatividade e a tradição se unem para oferecer aos clientes uma nova experiência. O destaque do menu é o waffle de pão de queijo, que pode ser saboreado com goiabada cremosa. E para os que buscam algo mais elaborado, tem o marley: waffle de pão de queijo com linguiça artesanal e queijo canastra; e o belinha: waffle de pão de queijo com frango pinga e frita e requeijão de raspa. O Uluru Café também tem seu inigualável waffle de pão de queijo, que pode ser consumido sozinho ou com acompanhamentos variados, à escolha do cliente.

Já a Belo Café oferece desde o tradicional pão de queijo até combinações mais sofisticadas. Como pão de queijo com carne de panela desfiada; caprese; de frango com requeijão de raspas. No Minas Demais, a combinação de café, comida e história resulta em uma experiência com um toque especial mineiro. Entre as opções oferecidas, destacam-se um nhoque de pão de queijo frito com ragude linguiça ao pomodoro, que também conta com a opção vegetariana, além do clássico, o pão de queijo tradicional feito com queijo do cerrado e batata-baroa. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)