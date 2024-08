No próximo sábado, 17 de agosto, é celebrado o Dia do Pão de Queijo, quitute que faz parte da identidade do mineiro de todas as regiões do estado. Seja no tradicional formato em bolinha ou nas versões em Waffle, coxinha, pizza e até sorvete, a iguaria mantêm sua identidade e agrada - além dos mineiros- paladares internacionais. Mas, além das diferentes formas de preparo, o lanche também pode variar nos acompanhamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Para "homenagear" o alimento, o Lab de Performance/CRM da BRF conduziu um estudo exploratório com dados de janeiro de 2023 a junho de 2024 sobre os acompanhamentos mais escolhidos pelos brasileiros para compor o recheio da iguaria. Ao todo, foram analisadas mais de 210.740 menções sobre as principais combinações no Instagram, Twitter (X), Facebook, TikTok e outros.

No top 1 da lista está o doce de leite, também clássico de Minas Gerais. A sobremesa foi unânime como o “recheio” mais mencionado, sendo a combinação favorita dos consumidores do Twitter (X), que publicaram mais de 7 mil de menções. Em segundo lugar, está o frango, com 6,4 mil de publicações, que se relacionam como parte de uma dieta ou alimentação saudável. O último lugar do pódio foi ocupado pelo requeijão, com 2,7 mil menções.



Na sequência estão a linguiça/calabresa, com 990 menções, a goiabada com 465 e pernil, com 420. Outro acompanhamento compõe a lista, o bacon com 327 menções. No entanto, a carne foi citada como complemento a outros recheios, como o queijo cheddar, com 163.



Por fim, o brigadeiro, com 158, o lombo, com 55 e o patê de atum, com 18, também não ficaram de fora. Sendo o pernil e o lombo, uma escolha usual restrita aos mineiros.

Modos de preparo inusitados

As adaptações não param por aí. Em ferramentas de busca também analisadas pela pesquisa, os resultados sobre o termo “Pão de queijo”, também são relacionados a modo de preparo e receitas diferentes. “Pão de queijo na frigideira”, “pão de queijo montanha russa” e “pão de queijo de liquidificador”, são alguns deles.



As regiões que ficaram em destaque nas buscas foram Goiás, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Tocantins.

Além disso, em redes sociais como Twitter (X), TikTok, Pinterest e YouTube, o destaque foram as receitas, dicas de preparo e experiências de consumidores com o alimento, além da recorrência do Pão de Queijo em variadas ocasiões de consumo, desde o café da manhã até o jantar.

O alimento também foi mencionado em mais de 10 mil matérias, com destaque para rankings de melhores marcas, novidades de empresas e receitas, o que revela o interesse do brasileiro pela iguaria.



Semana do Pão de Queijo

Com tamanha popularidade, um dia de celebração é pouco. Pensando nisso, uma ação realizada pela Faculdade Senac propôs uma semana inteira de atividades dedicadas ao Pão de Queijo.

Entre os dias 12 e 17 desde mês, o Sistema Fecomércio MG vai promover palestras e workshops, realizados no campus, que fica no Barro Preto. As inscrições podem ser feitas previamente pelo link.

No sábado (17/8) haverá distribuição gratuita da iguaria, produzida durante os workshops e também pelos alunos do curso superior de Gastronomia, para o público presente no Mercado Central de BH. Ainda no local, ocorrerão exposições e oficinas práticas de preparo das receitas.

Ainda no dia da distribuição, o Programa Primórdios da Cozinha Mineira, vai discutir se o Pão de Queijo precisa ser escaldado ou não durante o preparo. O escaldo geralmente é feito com leite, água, óleo e sal fervidos e depois misturados junto ao polvilho até a consistência de goma. O público poderá participar de uma pesquisa online enquanto aprecia as duas versões da receita. Aos interessados em participar da experiência, as inscrições podem ser feitas online.

Programação da Semana do Pão de Queijo

16 de agosto

13h30 às 17h30 - Workshop: Pão de Queijo na prática: a mineiridade nas técnicas e modos de fazer

17 de agosto - Mercado Central de Belo Horizonte (Av. Augusto de Lima, 744 – Centro)

Manhã - Distribuição de pão de queijo

8h30, 10h e 11h30: Cozinha laboratório: Experiências com o pão de queijo

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos