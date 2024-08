As famosa empanadas da chef Sofia Marinho estão presentes no FIGA

De quinta a sábado (15 a 17 de agosto), o FIGA Festival reúne cinco nomes de peso da gastronomia brasileira no Parque do Palácio, Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Leo Paixão, Kátia Barbosa, Pedro Frade, Rodolfo Mayer e Sofia Marinho participam da 4ª edição do evento, que tem a curadoria do chef Jorge Ferreira. Os chefs convidados foram desafiados a utilizar pelo menos dois ingredientes amplamente reconhecidos como mineiros.





“Dedico-me a trazer grandes nomes da culinária mineira e talentos de outras regiões, proporcionando ao público uma experiência única. Em um só lugar, é possível degustar cardápios surpreendentes, que celebram a diversidade e a riqueza do nosso cenário culinário. Nosso objetivo é criar um espaço acolhedor e descontraído no Parque do Palácio, repleto de novidades e produtos de altíssima qualidade. Queremos que os participantes tenham um dia inesquecível, enquanto oferecemos aos chefs e expositores uma plataforma para brilharem e compartilharem suas criações”, explica Jorge, que comanda o restaurante Olívia, no Vila da Serra, em Nova Lima.

O evento traz o Mercadinho FIGA como novidade, além de shows de bandas como Classic, Gupe e Off White Jackson Romanelli/Divulgação

Um dos nomes confirmados, Leo Paixão é proprietário de cinco restaurantes renomados em Belo Horizonte, entre eles o Glouton. O chef, conhecido por aliar a cultura de Minas a técnicas da gastronomia mundial, servirá no festival dois pratos inspirados na culinária asiática, visto que acabou de voltar do Japão. Um deles é o pão de queijo recheado com porco teriyaki e o outro, okonomiyaki (panqueca japonesa) com barriga de porco.





Bolinho de feijoada

A carioca Kátia Barbosa é considerada pelo Guia Michelin como a “rainha da comida popular brasileira”. Famosa pela criação do bolinho de feijoada, a chef já foi uma das juradas do programa da Globo "Mestre do Sabor". Em BH, ela vai servir três bolinhos: além do tradicional de feijoada, um de arroz ao curry (vegetariano) e outro que será revelado durante o evento.





Integrante de peso no cenário gastronômico de Tiradentes, cidade histórica no interior de Minas, com o restaurante Angatu, Rodolfo Mayer traz sua história de valorização da culinária mineira. Natural de Juiz de Fora, o chef trará um prato de copa lombo com molho melado e abóboras acompanhado de vinagrete de feijão branco.





Sobremesa garantida

Pavlova de limão e frutas vermelhas do chef Pedro Frade Rodolfo Regini/Divulgação

O chef belo-horizontino Pedro Frade, que tem seu nome na lista "Forbes Under 30 Brasil" de 2022, traz ao festival sobremesas como a pavlova de frutas vermelhas e a banoffee. Conhecido pelas entremets (doce francês em camadas), atualmente ele comanda a confeitaria Caramelo, em São Paulo.

Já a chef Sofia Marinho, do espaço A Cozinha de Sofia, em BH, já anunciou que vai fazer suas famosas empanadas com inspiração argentina. A massa é feita com banha de porco e leva diferentes recheios, como ragu de linguiça e queijo com cebola caramelizada. Para acompanhar as comidas, vinhos, cerveja e refrigerante.

Três dias de programação

“Tudo está muito especial também pela locação, já que o Parque do Palácio é muito icônico para a cidade e agora está aberto para o público, mais voltado para a utilização da cidade. É um prazer muito grande ter a oportunidade de preparar esse festival tão bacana nesse lugar, são três dias com programações e intervenções artísticas diferentes e estamos com a expectativa de duas mil pessoas por dia de evento”, completa Jorge.





Uma novidade desta edição é a presença do Mercadinho FIGA, que possui uma estrutura completa para marcas mineiras exporem seus produtos, como queijos, doces de leite e conservas, oferecendo ao público uma imersão não só na gastronomia, mas na arte e no artesanato do estado. Além disso, compondo a trilha sonora do festival, estão a banda Banda Cash, Off White, Baile do Maguá, Velvet Band, Gupe, Classic e Dj Nezt.

Serviço

Festival FIGA 2024

Data: 15, 16 e 17 de agosto

Horário: das 12h às 22h

Local: Parque do Palácio (Rua Prof. Djalma Guimarães, 157 – Mangabeiras)

Ingressos: Ingresse (crianças de até 10 anos não pagam)

Mais informações no Instagram

