O churrasco bulgogui é o grande hit do cardápio do Hou Mei

Nos últimos anos, a comida coreana tem se destacado no cenário gastronômico, conquistando admiradores de todo o mundo por sua combinação única de sabores, ingredientes e técnicas de preparo.



Esse tipo de comida é marcado por pratos que equilibram sabores intensos, como o kimchi, um dos seus pilares: fermentado, normalmente à base de acelga, que oferece um sabor picante e ácido, característico das mesas coreanas. Outro exemplo é o bibimbap, uma mistura de arroz, vegetais, carne e molho de pimenta, que, não só encanta pelo sabor, mas também pela apresentação colorida e chamativa.



Além dos pratos mais conhecidos, a diversidade da cozinha inclui delícias como o bulgogi, uma carne grelhada que desmancha na boca, e o jjigae, ensopado que varia de acordo com os ingredientes, oferecendo um sabor reconfortante. O churrasco coreano, em que a carne é grelhada na mesa e servida com diferentes molhos, também é um grande sucesso.



O segredo da grande popularidade da comida dessa cultura pode ser atribuído à sua adaptação ao gosto ocidental, sem perder a autenticidade. Também tem o fato de que a maioria dos pratos são preparados com ingredientes frescos e saudáveis, como vegetais, algas marinhas e especiarias, que oferecem benefícios para a saúde. A fermentação, processo essencial na preparação do kimchi, por exemplo, é conhecida por promover uma boa digestão.



À medida que as pessoas ao redor do mundo descobrem e se apaixonam pela comida coreana, o número de negócios especializados cresce, oferecendo experiências culinárias que celebram essa gastronomia. Neste cenário, muitos chefs se reinventam, adaptando receitas tradicionais e incorporando outras influências para chegar a novas variações.



Pensando em homenagear a cultura oriental como um todo, o restaurante Hou Mei surgiu em abril de 2019, com um cardápio que celebra países como China, Japão, Tailândia e Coreia do Sul.

Pão de queijo: Forno de Minas terá produção na Europa



“Sempre gostamos de experimentar receitas asiáticas diferentes e, quando viajamos, buscamos sabores que ainda não conhecemos. Daí surgiu a ideia de abrir um lugar para quem quer provar sabores diferentes e tomar drinques. Inauguramos na Avenida Prudente de Morais, mas, em outubro do ano passado, mudamos para a Rua Marília de Dirceu, em um espaço maior, e inauguramos as salas privativas de karaokê”, conta Camila Lam, que divide a sociedade com seus irmãos, Arthur e Ricardo.

Clássicos do cardápio



Desde o início, as coxinhas à moda coreana, feitas com molho de gochujang (pasta de pimenta fermentada), o japchae (macarrão de batata-doce e legumes variados) e o soju (bebida destilada coreana) estão no menu do Hou Mei.

Temperadas com molho de gochujang (pasta de pimenta fermentada), as coxinhas à moda coreana fazem sucesso no Hou Mei desde a inauguração Victor Schwaner/Divulgação



“Ainda em 2019, vimos que o interesse pela gastronomia da Coreia aumentava, por isso resolvemos incluir o kimchi, o kimchi fried rice e guioza de porco com kimchi no cardápio. Não imaginávamos que fosse vender tanto, pois, para quem nunca provou, o kimchi tem um aroma muito marcante e um sabor que mistura salgado com azedo. E o arroz, que leva kimchi, cubos de barriga de porco e gochujang, é bem apimentado. Dos principais, está entre os que mais sai”, diz.



O Red Soju (soju, tônica, xarope de hibisco e limão) é um dos drinques que está no cardápio desde a inauguração. “Hoje, temos um outro que tem bastante saída, o Dragão Verde, com soju, kiwi, xarope de maçã verde e limão siciliano”, completa Camila.

Grelha especial



Hoje, a sócia revela que o carro-chefe da casa é o churrasco coreano. Em setembro de 2021, depois de uma pesquisa de mercado, eles procuraram Sae Young Kim, dono do New Shin La Kwan, restaurante referência em bulgogui (churrasco coreano) na brasa de São Paulo, para uma consultoria.



“Aprendemos muito, pois, apesar de termos testado o prato sozinhos, a instrução dele foi essencial para chegarmos ao sabor único do bulgogui. A principal diferença do que estamos acostumados é que o churrasco é feito em uma grelha especial, para que a gente regue a marinada (à base de shoyu, maçã, temperos e óleo de gergelim) durante a cocção da carne.”



O Hou Mei oferece três opções de churrasco: o bulgogui, feito com finas fatias de bife ancho marinadas em tempero agridoce típico coreano; o samgyeopsal, composto por fatias de pancetta, e o vegetariano, feito com shimeji e legumes variados. Cada porção serve duas pessoas e vem com acompanhamentos, que podem variar de acordo com a disponibilidade, como a salada temperada, a batata cozida no shoyu e o missô (pasta de soja) coreano.



O topokki e o bibimbap são outros itens do cardápio que também fazem muito sucesso. O topokki é uma comida de rua encontrada em restaurantes na Coreia e consiste em um prato com massas cilíndricas de arroz, salsicha e ovo cozido. Os ingredientes são finalizados com um molho vermelho à base de gochujang e cobertos com uma generosa camada de muçarela maçaricada. Já o Dolsot Bibimbap é feito com arroz japonês, broto de bambu, broto de feijão, cenoura, carne moída (ou cogumelos), nori e ovo. Lembra um mexido e é servido em uma panela de pedra coreana.

História de família



“Nós somos a primeira geração da família, de origem chinesa, no Brasil. Nosso avô é fundador do restaurante Macau, aberto em 1975, especializado em culinária chinesa. O Hou Mei nasceu como um bar asiático e buscamos referências em São Paulo e Nova York para montar um cardápio de vários países. A China inspira muito dos nossos pratos, como rolinho primavera, guioza e lo mein (macarrão). Mas os sabores coreanos vêm ganhando mais atenção, tanto pelo nosso interesse quanto pela curiosidade do público, que quer provar pratos que veem em novelas, filmes e degustados por ídolos coreanos.”

Várias versões do frango frito coreano no K-Pop Chicken: a sobrecoxa caramelizada em molho apimentado vira recheio de sanduíche com salada de repolho Túlio Santos/EM/D.A Press



Sobre a dificuldade de encontrar ingredientes, Camila conta: “Nem sempre conseguimos todos os ingredientes, mas aprendemos a nos adaptar caso falte algum insumo. A receita da marinada do churrasco coreano, por exemplo, é feita com pera asiática. Porém, com a ajuda do nosso consultor Sae, vimos que aqui teríamos que substituir por maçã.” A casa trabalha com fornecedores de BH e São Paulo.



Feliz com o movimento, a sócia comenta: “Temos desde clientes fiéis até os que nos visitam interessados em provar pratos que viram em alguma série, além dos que já estão acostumados a frequentar restaurantes asiáticos em outros lugares.”

Frango frito



Já o K-Pop Chicken surgiu pela história de amor do proprietário Davi Yi, de família coreana, com sua esposa brasileira, que conheceu pela internet.

Olimpíadas do paladar: hambúrgueres de quatro países disputam medalhas



“Abri o restaurante porque conheci minha mulher. Ela é daqui e na época eu morava fora do país e vim visitá-la algumas vezes. O relacionamento ficou sério e eu precisava encontrar alguma forma de trabalho para poder morar aqui em Belo Horizonte, perto dela. Foi mais dessa necessidade que todo mundo tem de ter um emprego. Assim, tive a ideia do frango frito coreano”, conta.



A casa trabalha com uma das receitas mais modernas, o frango frito coreano. “Servimos de diferentes formas, mas também temos o tradicional, que acompanha a batata frita.” Uma das opções é o Black Alho, com o frango crocante ao molho tradicional à base de shoyu e alho.

À frente da equipe do K-Pop Chicken, Davi Yi fala sobre a dificuldade de comprar insumos: 'Não é tão difícil de encontrar, mas os itens são caros' Túlio Santos/EM/D.A Press



Tanto para jovens quanto para adultos, o K-Pop Chicken ainda oferece hambúrgueres com o frango coreano, como o K-Pop Burguer, feito com pão, alface, salada de repolho e a sobrecoxa crocante e caramelizada ao molho artesanal da casa. Os bowls incluem arroz e salada, além do frango.



Segundo Davi, uma das dificuldades são os preços altos dos ingredientes. “Já tenho familiares em São Paulo e lá tem uma comunidade muito grande de coreanos, bastante comércio, mercados, então fica mais fácil de encontrar os ingredientes. O maior problema é o preço, porque eles são importados e ainda vêm de São Paulo, tem muito imposto. Não é tão difícil de encontrar, mas os itens são caros.”

A picância do kimchi



Idealizado por uma família coreana, o OMA Kimchi, como o nome diz, é uma marca especializada em kimchi. “O negócio surgiu da necessidade de gerar uma renda extra e aproveitar as habilidades gastronômicas da minha mãe”, conta a proprietária, Viviane Kim. “O público aceita muito bem. A minoria que acaba não se adaptando à picância do kimchi. Inicialmente, meus clientes compram por curiosidade, mas logo fidelizam.”

Mãe e filha se uniram para criar a marca OMA Kimchi e conquistaram o paladar dos mineiros com o fermentado à base de acelga que entrega um sabor picante e ácido OMA Kimchi/Divulgação



Atualmente, a empresa comercializa apenas kimchi de acelga e pepino, mas, em breve, deve anunciar novos produtos.



Ao falar sobre a cultura alimentar dos coreanos, Viviane conta que, além dos clássicos bibimbap, bulgogui e samgyeopsal, outros pratos típicos como arroz branco, banchans, kimchi e sopa são como o “arroz e feijão” para eles. Gochugaru, óleo de gergelim, pimenta-do-reino, shoyu e gochujang estão entre os ingredientes que não podem faltar nas idas e vindas dela a São Paulo.



Na onda do K-pop



A influência da cultura pop da Coreia, especialmente por conta das músicas (com o K-pop, abreviação de “korean pop”, ou, em português, música pop coreana) e de séries (bem representadas pelos dramas coreanos) desempenha um papel significativo na propagação da culinária do país. O K-pop se transformou em um fenômeno global, e o Brasil não ficou de fora dessa onda. Desde o início da década de 2010, esse movimento tem servido como um elo, fornecendo aos brasileiros uma oportunidade de explorar e se conectar com aspectos da nação coreana.

Serviço



Hou Mei

Rua Marília de Dirceu, 159 – Lourdes

(31) 99511-1688

@houmeibh

K-Pop Chicken

Rua Rio Grande do Norte, 1007/loja 01 – Savassi

@kpopchickenbh

OMA Kimchi

(31) 99155-6793

@omakimchibh

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino