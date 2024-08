Já imaginou provar um hambúrguer com ingredientes de outros países? Para entrar no espírito das Olimpíadas, o Nimbos Bar deu início aos “Jogos Onímbicos”, que acontecem em todas as quintas-feiras de noite, trazendo a cada semana um hambúrguer com ingredientes que marcam a gastronomia de um país.

“Todos os países querem fazer parte dos 'Jogos Onímbicos', mas apenas quatro se classificaram para esse evento. Será uma experiência única para nossos clientes, que poderão provar sabores exclusivos e participar de uma divertida competição gastronômica”, brinca o chef responsável pelo Nimbos, Luli Moreira.

O evento começou na última quinta-feira (25/7), com um hambúrguer inspirado na França, anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2024, e, nas próximas três quintas-feiras, o bar oferecerá receitas inéditas da China, México e Estados Unidos.













Nesta quinta-feira (1/8), o hambúrguer da vez é o México, que leva chilli, sour cream, picles de pimenta jalapeño, queijo meia cura e, é claro, o blend da casa com 180g, custando R$ 42. Essa receita, picante e suculenta, carrega o típico sabor mexicano.

Na próxima quinta-feira (8/8), entra na disputa a China, que tem como ingrediente principal um hambúrguer de copa lombo acompanhado de molho barbecue de hoisin (à base de pasta de soja e outros temperos), pimentão e cebola salteados e queijo muçarela. Já os Estados Unidos estreiam nos "Jogos Onímbicos" no último dia de promoção (15/8) com pão brioche, duas carnes de 120g, cheddar, bacon, cebola grelhada, picles de pepino e maple syrup.

Um grande diferencial é, que para esse evento, o Nimbos está dando um passaporte que é carimbado toda vez que o cliente prova um hambúrguer de um país específico. Quem completar o passaporte com carimbos de dois ou mais países terá direito a brindes especiais.

Diversidade e criatividade

Em uma calçada próxima à Praça da Liberdade, o Nimbos é um ambiente charmoso e descontraído, uma boa aposta para sair com os amigos. Além dos hambúrgueres limitados da promoção dos "Jogos Onímbicos", você encontra no bar uma ampla carta de drinques, cerveja e petiscos para acompanhar os suculentos sanduíches.

“Queremos proporcionar uma experiência única e divertida para nossos clientes. Os 'Jogos Onímbicos 'são uma maneira de celebrar a diversidade e a criatividade culinária, sempre com o toque especial do Nimbos”, explica Camila Ribeiro, sócia do bar.

Serviço





Jogos Onínbicos

Próximas datas: 1º, 8 e 15 de agosto

Endereço: Rua Sergipe, 629 - Savassi

Horário de funcionamento: quarta a sábado - 18h às 00h | domingo - 17h às 23h (a cozinha fecha 1h antes)

Instagram: @nimbosbar