Grande BH: homem briga na rua, é empurrado e morre esmagado por carreta

Um homem de 31 anos morreu depois de se envolver em uma briga, sofrer um empurrão e cair entre os eixos de uma carreta que passava pela rua. Ele teve o crânio esmagado e o suspeito fugiu. O caso aconteceu no Centro de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã dessa quarta-feira (23/4).

O motorista da carreta, de 57 anos, relatou aos policiais que dirigia pela Avenida Prefeito Vitor Fantini quando viu uma ambulância estacionada na via, enquanto dois homens estavam perto dela. Conforme o boletim de ocorrência, ele pensou que algum acidente tinha acontecido e continuou dirigindo.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motorista escutou um barulho, olhou a pista pelo retrovisor e viu o corpo no chão. A polícia foi acionada e isolou a via. No local, a perícia constatou que a vítima sofreu um rompimento da caixa craniana, com expulsão de massa encefálica.

O condutor da ambulância contou que viu os homens atravessando e brigando na rua e, para evitar algum dano, resolveu tirar o veículo de onde estava estacionado. Porém, neste momento, viu um dos homens chutar as costas do outro. O homem, que andava em direção à pista, se desequilibrou e caiu debaixo do eixo da carreta.

Ainda de acordo com a testemunha, o suspeito fugiu em uma moto no sentido Belo Horizonte. Apesar do local não possuir câmeras de segurança, os militares identificaram o suspeito, mas não o encontraram.

O corpo da vítima foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o celular dela foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará, que segue com o caso. Finalizada a ocorrência, a pista da avenida foi liberada.