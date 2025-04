PM deixa de atender solicitações de app Salve Maria, em Uberlândia

A Polícia Militar deixou de atender às solicitações, inclusive de emergência, do aplicativo Salve Maria, criado pela Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O software tem como objetivo atender a solicitações de casos de violência contra a mulher. A decisão, segundo o Município, foi unilateral por parte da corporação.

Em comunicado feito pela prefeitura é informado que nem mesmo as solicitações realizadas pelo Botão do Pânico são atendidas pela PM de Minas Gerais. A decisão "de encerrar a operação por meio de convênio com o Município, segundo o ofício do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), se basearia 'na necessidade de garantir um processo de atendimento alinhado às normas e procedimentos internos' da PM", diz o informe municipal.

A prefeitura ainda disse tenta reverter a situação oficiando o comando da PM mineira, com cópia ao Governo de Minas, solicitando que reconsiderem a decisão e voltem a atender dentro da parceria que foi firmada em 2019.

O Salve Maria foi criado pela Empresa Municipal de Processamento de Dados (Prodaub) e baixado por mais de 13 mil mulheres e usado mais de mil vezes para pedido de averiguação e salvamento emergencial, segundo dados da prefeitura.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que o aplicativo tem atuação restrita ao município de Uberlândia, mas que o meio oficial de acionamento da polícia "autorizado pelo Estado de Minas Gerais, é o tridígito 190. Esse canal tem como objetivo universalizar o atendimento de urgência e emergência, permitindo uma coordenação, controle e gestão mais eficientes por parte do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar)".

A corporação ainda salienta que, em março de 2025, foi implementado em todo o estado o App Cidadão, aplicativo oficial do Governo do Estado, como mais uma alternativa para a solicitação de serviços emergenciais.