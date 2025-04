Homem é morto a facadas no Centro de Uberlândia

Um homem em situação de rua morreu depois de brigar com um vendedor ambulante no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e levar algumas facadas. O crime foi cometido no meio de uma das avenidas mais movimentadas da cidade.

A vítima tinha 34 anos e foi atacada com vários golpes de faca na esquina da Rua Coronel Antônio Alves com a Avenida Afonso Pena, em meio a dezena de testemunhas que passavam pelo local.

A briga teria começado por conta de um chute dado pelo morador de rua em mercadorias vendidas pelo comerciante informal. Houve correria até o vendedor alcançar a vítima. Caído, o homem foi agredido várias vezes. Pedestres teriam tentado separá-los, mas não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e, durante 25 minutos, os militares, junto da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), tentaram reanimar a vítima, que não resistiu.

De acordo com os bombeiros, os dois homens tinham um histórico de conflitos anteriores. O ambulante não foi encontrado pela Polícia Militar.