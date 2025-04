Um 'Bike Park' será construído na Mina Águas Claras

A Mina de Águas Claras (MAC), localizada na divisa de Nova Lima e Belo Horizonte, vai receber a construção de um ‘Bike Park’, local com trilhas e estrutura para receber ciclistas, em uma área de aproximadamente 30 mil m². O espaço fica cercado pela Mata do Jambreiro e Serra do Curral.

O parque faz parte do “Projeto de Uso Futuro da MAC”, que, de acordo com a mineradora Vale, tem o objetivo de definir como a mina será utilizada após o fechamento, priorizando as expectativas da comunidade local e preservando a natureza.

“A construção do Bike Park é mais uma etapa do nosso trabalho de abrir a MAC para lazer e bem-estar da população. A prática esportiva foi sinalizada pelas comunidades vizinhas como uma das melhores destinações para o local. Será também uma oportunidade para moradores e turistas apreciarem a beleza da Mata do Jambreiro, uma importante área de preservação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte”, explica Gustavo Roque, gerente geral de Uso Futuro da Vale.

O projeto faz parte de um segundo contrato de comodato, um acordo gratuito entre a mineradora e a Sense Bike, uma fabricante nacional de bicicletas. Em fevereiro, a Vale e a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte (FPMZB) fizeram uma parceria para expansão do Parque da Serra do Curral em território da Mina de Águas Claras.

Segundo a mineradora, o parque para a prática de ciclismo terá trilhas e uma pista de terra, acessível para crianças e adultos. O local também terá aluguel de bicicletas e lanchonete. O contrato de comodato com a Sense Bike tem a duração de três anos.

O ciclismo na Região Metropolitana de BH

O estudante Igor Ribeiro conta que ficou sabendo do projeto por meio de um familiar que trabalha no departamento de sustentabilidade da Vale. “Eu acho super legal que a Vale tenha feito um movimento de apoio ao esporte na região de Nova Lima. A gente sabe os impactos que a mineração traz, mas acredito que a Vale tem trazido um aspecto de sustentabilidade com esse projeto”, diz.

Ele pedala há oito anos e explica que anda próximo da região, principalmente no Retiro das Pedras, localizado em Piedade do Paraopeba, e no Alphaville, que fica em Nova Lima, ambos na Grande BH. Igor também exalta a importância de ter incentivos como esse em locais próximos à capital mineira.

Mina de Águas Claras

Localizada na região da Serra do Curral, a Mina de Águas Claras foi desativada em 2002, após a conclusão de extração de minério de ferro no local, e está sob gestão da Vale desde 2006. Segundo a mineradora, os projetos buscam melhorar os setores sociais, econômicos e ambientais da comunidade local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com uma área total de cerca de 2 mil hectares, o espaço abriga áreas verdes protegidas, como a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata do Jambeiro, além de reservas e áreas de proteção permanentes de biomas como cerrado e campos rupestres.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck