MG ganha 60 mil m² de área verde com expansão do Parque da Serra do Curral

A população de Belo Horizonte e região metropolitana ganhará uma nova área verde com a cessão de aproximadamente 60 mil m² da Mina de Águas Claras para a expansão do Parque da Serra do Curral. O acordo, firmado entre a Vale e a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte (FPMZB), visa proporcionar mais opções de lazer e convivência com a natureza à comunidade local.







Com a ampliação, o parque contará agora com quase 108 mil m² de áreas verdes para a população, incluindo a área já cedida em 2011, que foi de 48 mil m². A nova área, que estará sob a administração da FPMZB, oferecerá um espaço adicional para atividades ao ar livre, em uma das regiões mais emblemáticas da capital mineira.





Gustavo Roque, gerente geral de Uso Futuro da Vale, destacou a importância dessa expansão para moradores de Belo Horizonte, Nova Lima e cidades vizinhas. Além do lazer, a iniciativa também reforça o compromisso com a preservação ambiental da região, com a instalação de sinalizações e a presença de uma guarita para garantir a segurança dos visitantes.

A Mina de Águas Claras, desativada desde 2002, está sob a gestão da Vale desde 2006, quando a empresa adquiriu a MBR. A Vale assumiu o compromisso de recuperar ambientalmente o local, criando valor compartilhado e benefícios ambientais, sociais e econômicos para a sociedade.



A nova área do parque será acessível para quem deseja explorar as trilhas, com um bicicletário disponível para quem chegar ao local de bicicleta, já que a trilha não permite esse acesso. Com a ampliação, a população poderá desfrutar de um espaço verde significativo, que também contribui para o bem-estar e a qualidade de vida na cidade.