Vídeo: motorista embriagado capota veículo e bate em muro no Barreiro

Um motorista embriagado, de 38 anos, foi preso depois de bater o carro em outro veículo, fugir e bater em muro na Avenida Olinto Meireles, na altura do número 2.733, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (10/2) e três pessoas, incluindo o motorista, ficaram feridas.

Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) indicam que o motorista dirigia pela Rua Amílcar Cabral com um carro de modelo VW Polo, próximo ao Hospital Metropolitano de Belo Horizonte, quando colidiu na lateral de outro veículo de passeio, um Fiat Argo, no cruzamento com a Rua Dona Luiza. Dr. Célio de Castro

Imagens de câmera de segurança mostram que o carro atingido capotou, seguiu girando e desceu alguns metros pela rua, com as rodas para o ar. No veículo estavam duas mulheres, mãe e filha, que ficaram feridas. Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O motorista não prestou socorro às vítimas e fugiu do local, deixando a placa para trás. O homem seguiu pela Avenida Olinto Meireles, em direção ao Bairro Cardoso. Segundo os registros policiais, o carro bateu no canteiro central e no muro da Escola Estadual Engenheiro Francisco Bicalho, localizada na avenida.

A polícia foi acionada e, de acordo com a corporação, o homem apresentava sintomas de embriaguez durante o atendimento. O autor foi socorrido para atendimento em hospital e será responsabilizado pelas ocorrências.

Já os carros foram removidos e as pistas da Rua Dona Luiza e Avenida Olinto Meireles foram liberadas.

