Um morre e quatro ficam feridos em acidente com seis veículos na BR-040

Um acidente envolvendo seis veículo matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas na noite dessa sexta-feira (7/2), na BR-040, altura da cidade de Congonhas, Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três caminhões, um ônibus e dois carros se envolveram na batida.

Um caminhão carregado de manga seguia na pista sentido centro de Congonhas quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em diversos veículos que estavam transitando do lado oposto.

As vítimas foram socorridas no local pelas ambulâncias da EPR, concessionária da rodovia, sendo três com ferimentos leves, uma encarcerada com ferimentos graves e uma encarcerada já sem sinais de vida. Os militares não divulgaram a identidade das vítimas e em qual veículo elas estavam.

As guarnições de bombeiros foram responsáveis pelo desencarceramento das vítimas com as equipes da EPR, usando ferramentas de salvamento.

A pista ficou totalmente interditada durante todo o trabalho das equipes e permaneceu fechada até a limpeza total da via.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil atenderam a ocorrência.