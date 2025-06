Guerra: Prefeito de BH passa a noite novamente em bunker em Israel

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), relatou ter sido novamente surpreendido por sirenes alertando para bombardeio na madrugada deste sábado, em Israel, onde ele está desde o domingo passado (8/6) em missão oficial.

De acordo com o prefeito, em postagem feita em suas redes sociais, por volta da 1h15 em Israel (19h no Brasil) ele estava cochilando quando o alarme tocou e teve que descer para o bunker. Damião integra uma comitiva de 25 brasileiros que visitam o país a convite do governo israelense para conhecer tecnologias de defesa e segurança.

“1h15 da manhã. De novo, já estava cochilando. Acordo com sirene e o alarme no celular mandando descer para o bunker. Bermuda, camisa, tudo rápido, pega mochila. Que luta, viu!”, relatou o prefeito, que aguarda a liberação do espaço aéreo para retornar para a capital. Na madrugada da sexta-feira, Damião relatou outro bombardeio.

Damião está em um abrigo localizado a cerca de 20 km de Tela Viv, metrópole financeira de Israel, uma das cidades mais bombardeadas no ataque dessa sexta-feira. Ele está acompanhado do secretário de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte, Márcio Lobato. Os dois estão no mesmo abrigo. As forças iranianas lançaram cerca de cem mísseis balísticos contra a cidade.

Nesta sexta-feira, o Irã lançou mísseis contra Israel, em retaliação ao ataque na quarta-feira. Israel atacou parte de instalações nucleares do Irã, matou dois dos principais comandantes militares do país, além de cientistas nucleares de alto escalão.

Além de Damião, outros políticos mineiros também estão em Israel, onde iriam participar da mesma missão que o chefe do Executivo da capital mineira. Entre eles estão o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer (PL), e a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida (Avante).

