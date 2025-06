Ataques entre Irã e Israel: quais os piores cenários possíveis para o conflito

Por enquanto, a luta entre Israel e Irã parece estar restrita às duas nações. Nas Nações Unidas e em outros lugares, houve pedidos generalizados de contenção.

Mas e se elas não forem ouvidas? E se a luta se intensificar e se expandir?

Aqui estão apenas alguns dos piores cenários possíveis.

Os Estados Unidos são arrastados para lá

Apesar de todas as negações dos EUA, o Irã acredita claramente que as forças americanas endossaram e, pelo menos tacitamente, apoiaram os ataques de Israel.

O Irã poderia atacar alvos dos EUA em todo o Oriente Médio, como campos de forças especiais no Iraque, bases militares no Golfo e missões diplomáticas na região. As forças de representação do Irã - Hamas e Hezbollah - podem estar muito reduzidas, mas suas milícias de apoio no Iraque continuam armadas e intactas.

Os EUA temiam que tais ataques fossem uma possibilidade e retiraram alguns funcionários. Em suas mensagens públicas, os EUA advertiram firmemente o Irã sobre as consequências de qualquer ataque a alvos americanos.

O que aconteceria se um cidadão americano fosse morto, por exemplo, em Tel Aviv ou em outro lugar?

Donald Trump pode se ver forçado a agir. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, há muito tempo é acusado de querer arrastar os EUA para ajudá-lo a derrotar o Irã.

Analistas militares afirmam que somente os EUA têm os bombardeiros e as bombas destruidoras de bunkers que podem penetrar nas instalações nucleares iranianas mais profundas, especialmente a de Fordow.

Trump prometeu ao seu eleitorado que não iniciaria nenhuma das chamadas "guerras eternas" no Oriente Médio. Mas, da mesma forma, muitos republicanos apoiam tanto o governo de Israel quanto sua opinião de que agora é o momento de buscar uma mudança de regime em Teerã.

Mas se os Estados Unidos se tornassem um combatente ativo, isso representaria uma enorme escalada com consequências longas e potencialmente devastadoras.

As nações do Golfo são arrastadas para o problema

Se o Irã não conseguisse danificar os alvos militares e outros alvos bem protegidos de Israel, ele sempre poderia apontar seus mísseis para alvos mais brandos no Golfo, especialmente os países que o Irã acredita que ajudaram e incentivaram seus inimigos ao longo dos anos.

Há muitos alvos de energia e infraestrutura na região. Lembre-se de que o Irã foi acusado de atacar os campos de petróleo da Arábia Saudita em 2019 e seus representantes Houthi atingiram alvos nos Emirados Árabes Unidos em 2022.

Desde então, houve uma espécie de reconciliação entre o Irã e alguns países da região.

Mas esses países abrigam bases aéreas dos EUA. Alguns também - discretamente - ajudaram a defender Israel de um ataque de mísseis iranianos no ano passado.

Se o Golfo fosse atacado, ele também poderia exigir que os aviões de guerra americanos viessem em sua defesa, assim como em defesa de Israel.

Reuters Um manifestante segura um cartaz durante um protesto contra os ataques israelenses ao Irã em Nova York

Israel não consegue destruir a capacidade nuclear do Irã

E se o ataque israelense falhar? E se as instalações nucleares do Irã forem muito profundas, muito bem protegidas? E se os 400 kg de urânio enriquecido a 60% - o combustível nuclear que está a um pequeno passo de se tornar totalmente adequado para armas, o suficiente para dez bombas ou mais - não forem destruídos?

Acredita-se que ele possa estar escondido em minas secretas. Israel pode ter matado alguns cientistas nucleares, mas nenhuma bomba pode destruir o conhecimento e a experiência do Irã.

E se o ataque de Israel convencer a liderança do Irã de que a única maneira de impedir novos ataques é correr atrás de capacidade nuclear o mais rápido possível?

E se esses novos líderes militares ao redor da mesa forem mais obstinados e menos cautelosos do que seus antecessores mortos?

No mínimo, isso poderia forçar Israel a realizar novos ataques, o que poderia levar a região a uma rodada contínua de ataques e contra-ataques. Os israelenses têm uma frase brutal para essa estratégia; eles a chamam de "cortar a grama".

Há um choque econômico global

O preço do petróleo já está subindo.

E se o Irã tentasse fechar o Estreito de Ormuz, restringindo ainda mais a movimentação de petróleo?

E se - do outro lado da Península Arábica - os Houthis no Iêmen redobrarem seus esforços para atacar a navegação no Mar Vermelho? Eles são o último aliado por procuração do Irã com um histórico de imprevisibilidade e alto apetite por riscos.

Muitos países ao redor do mundo já estão sofrendo uma crise de custo de vida. Um aumento no preço do petróleo aumentaria a inflação em um sistema econômico global que já está rangendo sob o peso da guerra tarifária de Trump.

E não vamos esquecer que o único homem que se beneficia com o aumento dos preços do petróleo é o presidente Putin, da Rússia, que, de repente, veria bilhões de dólares a mais entrarem nos cofres do Kremlin para pagar sua guerra contra a Ucrânia.

O regime do Irã cai, deixando um vácuo

E se Israel tivesse sucesso em seu objetivo de longo prazo de forçar o colapso do regime revolucionário islâmico no Irã?

Netanyahu afirma que seu principal objetivo é destruir a capacidade nuclear do Irã. Mas ele deixou claro em sua declaração de ontem que seu objetivo mais amplo envolve a mudança de regime.

Ele disse ao "orgulhoso povo do Irã" que seu ataque estava "abrindo o caminho para que vocês alcancem a liberdade" do que ele chamou de "regime maligno e opressor".

Derrubar o governo do Irã pode agradar a alguns na região, especialmente alguns israelenses. Mas que vácuo isso poderia deixar? Quais seriam as consequências imprevistas? Como seria o conflito civil no Irã?

Muitos se lembram do que aconteceu com o Iraque e a Líbia quando um governo forte e centralizado foi removido.

Portanto, muito depende de como essa guerra progredirá nos próximos dias.

Como - e com que intensidade - o Irã retaliará? E que restrição - se houver - os EUA podem exercer sobre Israel?

Muito dependerá da resposta a essas duas perguntas.

