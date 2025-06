Ataque de Israel mata chefe da Guarda Revolucionária do Irã, diz imprensa local

Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária do Irã, morreu na madrugada desta sexta-feira (13/6) — no horário local —, vítima dos ataques realizados pelo Exército de Israel. De acordo com a mídia estatal do Irã, além de Salami, dois cientistas nucleares, chamados Fereydoun Abbasi-Davani e Mohammad Mehdi Tehranchi, também acabaram mortos.

Imagens divulgadas pela TV estatal exibem focos de fumaça em Teerã, capital do Irã. O episódio ocorreu depois de investidas israelenses, classificadas pelo país como "ataque preventivo". Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, afirmou que o país está em estado de emergência. O espaço aéreo, inclusive, foi fechado, de acordo com a autoridade de transportes.

O sistema de defesa aérea do Irã também está em alerta máximo, de acordo com a mídia estatal de lá. Explosões na capital também aconteceram. Além de "preventivo", as Forças de Defesa de Israel utilizaram as palavras "preciso e combinado" para descrever as ações da madrugada. Seria, além disso, uma resposta ao que colocam como "contínuas agressões do regime iraniano contra Israel".

"O major-general Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, foi martirizado no ataque do regime israelense contra o quartel da GRI", informou a agência de notícias local Tasnim.

*Contém informações da AFP