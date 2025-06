Thiago Ávila será deportado e está proibido de voltar a Israel por 100 anos

A Justiça israelense decidiu pela deportação do ativista brasiliense Thiago Ávila. Ele está preso em Israel desde segunda-feira (9/6), quando o barco Madleen, onde estava, foi interceptado pelo exército israelense. A embarcação levava Thiago e mais 11 ativistas até a Faixa de Gaza com ajuda humanitária, no entanto, não chegou ao destino.



O prazo de retorno, em caso de deportação, é de 72h a contar do momento da prisão. Portanto, em tese, Thiago retorna ao Brasil nesta quinta-feira (12/6). Até lá, o ativista permanece detido.

A partir do momento em que deixar Israel, Thiago ficará proibido de retornar ao país pelos próximos 100 anos. Uma vez que a Faixa de Gaza é controlada por Israel, a mesma regra vale para a região. Quem eram os funcionários da embaixada de Israel mortos em Washington

A bebê de Gaza enviada de volta à zona de guerra após cirurgia no coração

Thiago estava em greve de fome desde que foi detido. Não há informações sobre ele ter se alimentado até o momento.