Quatro são presos por venda de caminhonete de luxo adulterada em BH

Quatro homens, de 33, 37, 40 e 41 anos, foram presos em flagrante durante a venda de uma caminhonete de luxo adulterada, no bairro Goiânia, região Nordeste de Belo Horizonte. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nessa sexta-feira (7/2).

Outro veículo com placas falsas, que estava em posse dos suspeitos, também foi recuperado.

“Decorrente de investigação de crimes envolvendo caminhonetes de luxo em tramitação na 1ª Delegacia Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran), as prisões foram realizadas durante a verificação de informações obtidas pela equipe”, divulgou a Polícia Civil.

A investigação aponta que os suspeitos, de 40 e 41 anos, moradores da região onde houve a abordagem, estavam vendendo a caminhonete aos outros dois homens, de 33 e 37 anos, residentes no estado do Espírito Santo.

No local, a equipe identificou, ainda, o outro veículo estacionado em via pública, sendo que a chave estava no bolso do investigado de 41 anos.

Durante os trabalhos da PC, foi constatado que a caminhonete estava com placas falsas, além de chassi e vidros adulterados, e com numeração de motor original pertencente a veículo com registro de furto ocorrido no dia 22 de agosto de 2024 na capital mineira.

Já o carro se encontrava com chassi e vidros adulterados, etiquetas óticas recolocadas e com numeração de motor e carroceria original, pertencentes a veículo furtado no último dia 29 de janeiro em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas.

Os quatro suspeitos tiveram suas prisões em flagrante ratificadas pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação, enquanto os veículos apreendidos foram removidos para o pátio credenciado. As investigações prosseguem.