Vídeo: homem leva socos em concessionária de MG após agredir funcionários

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem briga com funcionários de uma concessionária na Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, nessa quinta-feira (6/2). Segundo testemunhas, ele estaria embriagado.

Nas imagens, ele começa discutindo com alguns funcionários, até que a confusão se intensifica e ele é derrubado perto dos veículos em exposição. Assista:

Em outro trecho do vídeo, um dos funcionários perde a paciência, parte para cima dele com socos e o derruba novamente – desta vez, do lado de fora. O homem fica caído no chão.

Conforme apurou a TV Alterosa, o homem entrou no estabelecimento falando alto, foi direto ao setor de peças dizendo que queria comprar um carro, momento em que recebeu orientação para se dirigir ao departamento de vendas. O agressor, então, teria dado um tapa no braço de um dos funcionários, iniciando a discussão.

Testemunhas relataram que ele estava embriagado e já havia causado confusão em outros estabelecimentos ao longo da avenida, quando disse ter recebido uma herança milionária.

