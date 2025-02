Casal cai de moto e para debaixo de carreta no Anel Rodoviário de BH

Um casal ficou preso debaixo de uma carreta bitrem depois que a moto em que estavam se envolveu em um acidente com o veículo, no Anel Rodoviário. O acidente aconteceu na altura do Bairro Vila Suzana, na Região Norte de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (10/2). O trânsito está lento no trecho, liberado em apenas uma faixa.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a carreta atropelou e arrastou a moto. Com o impacto, o homem e a mulher derraparam na pista e caíram debaixo da carreta, em um trecho próximo à Central dos Correios.

Segundo os militares, os dois sofreram escoriações e apresentam sangramentos. Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma equipe dos bombeiros também estiveram no local atendendo à ocorrência.

Segundo os bombeiros, as vítimas foram encontradas conscientes mas em estado grave, com suspeita de fraturas pelo corpo.

O acidente ocorreu na faixa à direita do Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, no sentido Rio de Janeiro. Conforme a polícia, a faixa da direita e a central foram bloqueadas no trecho, com o fluxo liberado apenas na faixa da esquerda durante o atendimento da ocorrência.

A faixa da esquerda do sentido contrário da via, em direção a Vitória, também foi interditada para as viaturas dos órgãos de segurança e ambuâncias, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e segue na investigação das causas e dinâmica do acidente.

Matéria em atualização.